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Выборы президента Украины 2019

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Решение ЦИК отменили: Куницкий восстановился кандидатом от "Слуги народа" через суд

2.7т Читать материал на украинском

Блогер Александр Куницкий восстановился в качестве кандидата в нардепы от партии "Слуга народа".

Такое решение в воскресенье, 14 июля, принял Шестой апелляционный административный суд.

Он отменил решение ЦИК о снятии Куницкого с выборов по 169 округу в Харькове. Такое решение было принято со ссылкой на то, что Куницкий "нарушил норму о пребывании за пределами Украины не более 90 дней".

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"Административный иск кандидата в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе №169 Куницкого Александра Олеговича удовлетворить частично. Признать противоправным и отменить постановление ЦИК от 11.07.2019 года ... в удовлетворении остальных требований - отказать", - зачитала судья.

"Я вернулся! Мы боремся дальше, идем на выборы и побеждаем!" - прокомментировал Куницкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президента Владимира Зеленского призвали снять Куницкого с выборов по мажоритарному округу в Харькове, ссылаясь на то, что он якобы считает Крым российским, а также владеет паспортом гражданина Израиля.

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Персона
Александр Куницкий
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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Makc Махов
Makc Махов
Жиди лезут, оттойдиии
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Шевченко Николай
Шевченко Николай
Судьи просто подтираютя всеми законами Украины.
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