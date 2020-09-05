Кулеба сказал, зачем Украине нужно вести переговоры с Путиным

Для продвижения переговоров по Донбассу Украина обязана при любой возможности вести диалог с главой России Владимиром Путиным.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, подчеркнув, что "конечные решения принимает лично Путин".

"Смысл есть во встречах всегда. Потому что нужно говорить. Мы понимаем, что конечные решения принимает лично Путин. И без разговора с ним в "нормандском формате", без диалога с ним невозможно выходить на следующие шаги урегулирования. Поэтому говорить нужно при любой возможности, когда стороны к этому готовы", – сказал дипломат.

"Другое дело, что и мы, и Российская Федерация, и наши партнеры из Германии и Франции все-таки настроены на то, чтобы разговор был содержательным и дал возможность сделать шаг вперед. Если мы увидим, что саммит способен помочь нам сделать этот шаг вперед, тогда все встретятся", – отметил Кулеба.

Как писал OBOZREVATEL, лидеры стран "нормандской четверки" встретятся лишь после того, как состоятся переговоры на уровне их советников и министров иностранных дел.

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