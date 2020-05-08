Главная Новости
8 мая • обновлено в 15:21
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Кулеба отреагировал на демарш Грузии из-за назначения Саакашвили

Читать материал на украинском

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Михеил Саакашвили – гражданин Украины, и ни одна страна мира не может указывать, можно или нет назначать его на ту или иную должность.

Таким мнением он поделился в интервью LB.ua. Отмечается, что это было до того, как грузинское правительство решило отозвать для консультаций своего посла из Украины из-за назначения Саакашвили в Нацсовет реформ в Украине.

"При всей харизматичности Михеила Николозовича он является гражданином Украины, который и раньше занимал здесь государственные должности. Поэтому я буду со своей стороны прикладывать все усилия для того, чтобы наши отношения с Грузией оставались по-настоящему дружественными и стратегическими", – сказал Кулеба.

"Никто не может нам указывать": Кулеба ответил на дипломатический демарш Грузии

Если же со стороны грузинских партнеров будут какие-то резкие шаги, подчеркнул глава МИД, украинские дипломаты это "переживут", а затем будут восстанавливать все утраченное.

Руководитель внешнеполитического ведомства Украины также отметил, что ранее по этому поводу у него состоялся телефонный разговор с грузинским коллегой. По его словам, это была спокойная и взвешенная беседа, во время которой оба министра объяснили позиции своих правительств.

"Мы исходим из очень простых тезисов. Первый из них – отношения между Украиной и Грузией настолько особенны, что они не могут становиться заложником судьбы одного человека. Второй – мы понимаем внутриполитический контекст в Грузии и в него не вмешиваемся, но для нас господин Саакашвили является гражданином Украины. И ни одно государство мира не может нам указывать, куда назначать или не назначать нашего гражданина", – еще раз подчеркнул Кулеба.

Вскоре на сайте украинского МИД со ссылкой на слова главы ведомства уточнили, что чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Теймураза Шарашенидзе не отзывали, а вызвали для консультаций в столицу.

"Это не ежедневная, но обычная практика в дипломатической работе. Мы не видим в этом решении никакой угрозы для отношений между нашими дружественными государствами. У нас много точек соприкосновения и общих вызовов", – говорится в сообщении.

Там добавили, что преодоление эпидемии и стабилизация экономики являются общими задачами для всех европейцев. Эти вызовы требуют от украинского правительства новых подходов и нестандартных решений. И в связи с этим подчеркнули, что Михаил Саакашвили – гражданин Украины, который к тому же имеет большой опыт и "значительные достижения в осуществлении реформ, которые широко признаны в мире".

"Поэтому мы призываем наших грузинских друзей и партнеров учитывать изложенные аргументы и не ставить двусторонние отношения в зависимость от процесса реформ в Украине. Развитие украинского-грузинского стратегического партнерства – воля наших народов и мы будем делать все для того, того, чтобы его всесторонне поддерживать", – подытожили в МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Грузия отозвала посла Теймураза Шарашенидзе из Киева для консультаций из-за назначения Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины.

  • Позже МИД Грузии опубликовало полную заявление из-за скандала с назначением Саакашвили.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Марина Лисничук
Персоны
Дмитрий Кулеба Михеил Саакашвили
Место
Украина
Теги
Национальный совет реформ Украины Министерство иностранных дел Украины политика
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
24
12
Смешно
1
Интересно
0
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Тарас Понадусеров
Тарас Понадусеров
Hiрабам никто не может указывать....кроме МВФ и посольства США.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pape Lena
Pape Lena
Пусть маршируют куда хотят!Вперед, несмотря ни на что! Бывший канцлер Германии тоже под крылом путлера. Ну и что?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Воронов Сергей
Воронов Сергей
ну кто может указывать одному ... не принимать на работу другого?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Политика

Коронавирус. Самое важное

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги