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5 июня • обновлено в 23:26
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Кулеба назвал красные линии по Донбассу, которые озвучил в Берлине

1.3т
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Украинская сторона предоставила Германии конкретные предложения по прекращению огня на Донбассе. Также озвучены красные линии, которые Киев не будет пересекать.

В эфире "Свободы слова Савика Шустера" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что эта тема обсуждалась с его немецким коллегой больше часа (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Кулеба назвал красные линии по Донбассу, которые озвучил в Берлине

Кулеба назвал красные линии по Донбассу, которые озвучил в Берлине

Укринформ

"Мы больше часа обсуждали с министром иностранных дел Германии, как прекратить огонь. Обсуждали, как сделать так, чтобы с той стороны прекратили стрелять. Мы передали немецкой стороне, как мы видим механизм обеспечения прекращения огня, и попросили наших немецких партнеров, как посредников в нормандском формате, проконсультироваться с Россией по этому вопросу", – отметил он.

Кулеба отметил, что с украинской стороны поступили конкретные предложения. Он добавил, что с российской стороны тоже приходят конкретные предложения, однако они не приемлемы для Киева.

Также глава МИД обратил внимание красные линии, которые Украина пересекать не намерена. Их неоднократно озвучивали и он, и заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников, и президент Владимир Зеленский, и глава Офиса президента Андрей Ермак, неоднократно озвучивали эти красные линии.

"Одна из наших красных линий, принципиальная, которая бесит наших российских соседей: мы не пойдем на прямой диалог с так называемыми "ДНР" и "ЛНР". Трехсторонняя контактная группа состоит из России, Украины и ОБСЕ. Мы будем говорить именно с Россией, это ключевая красная линия, которая стоит в основе защиты наших национальных интересов", – уточнил Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонную беседу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время переговоров стороны обсудили вопросы восстановления мира на Донбассе и итоги визита украинской делегации в Германию 2 июня, который даст толчок Нормандскому формату,

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Свобода слова Савика Шустера Война на Донбассе
Персоны
Дмитрий Кулеба Савик Шустер
Место
Украина
Тег
Министерство иностранных дел Украины
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