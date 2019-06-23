Кучмисты и КГБшники: стало известно, с кем пойдет в Раду Смешко

В партийном списке политсилы Игоря Смешко "Сила и честь", которая была официально зарегистрирована Центральной избирательной комиссией, засветилось немало скандальных фамилий.

Полный перечень кандидатов был опубликован на сайте ЦИК.

Так, поведет партию на выборы генерал-полковник в отставке Игорь Смешко.

Возглавлял СБУ в 2003-2005 годах. С октября 2014 по март 2015 года возглавлял комитет по вопросам разведки при президенте Украины. В первом туре выборов президента Украины 31 марта 2019 года Смешко поддержали 6,04% украинцев. Он занял 6 место. В то же время он стал "героем" нескольких громких скандалов. Самый известный – вокруг отравления третьего президента Виктора Ющенко.

Игорь Смешко 112 Украина

Второй номер списка – народный депутат предыдущего созыва Елена Сотник. До избрания в парламент она была адвокатом в компании "Солодко и партнеры". Ее работа там прекратилась, поскольку основатель компании стал защитником бывшего регионала Александра Ефремова. Сотник заявила, что не может далее работать с человеком, который защищает "сепаратиста и предателя".

Елена Сотник Коррупция Инфо

В партию попал также Рефат Чубаров – глава Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко". Заместитель председателя Верховного Совета Автономной Республики Крым в 1995—1998 годах, народный депутат Украины в 1998—2007 годах и с 2015 года. Президент Всемирного конгресса крымских татар с 2009 года.

Рефат Чубаров Укринформ

Вадим Денисенко

Бывший журналист, экс-шеф-редактор газеты "Комментарии", экс-главред телеканала Еспресо.TV, контролирующий нескольких СМИ: "Деловая столица", "Власть Денег", "Вокруг Света", Dsnews.ua, Depo.ua, blablaface.net. Несколько лет в "БПП" он отвечал за медийные кампании против противников Порошенко. Его пребывание в Раде сопровождали скандалы, например, он был замечен за кнопокодавством и выступал против электронного декларирования доходов. В Раде VII созыва представлял фракцию "БПП".

Вадим Денисенко rbc.ua

Иван Мирошниченко

Народный депутат (фракция "Самопоміч"), эксперт в аграрной сфере, член парламентского комитета по аграрной политике и земельным отношениям. Окончил Национальный Аграрный Университет, специальность — внешнеэкономическая деятельность. Удостоен премии "Человек года 2011" в номинации "Аграрий года".

По критериям движения "Честно", Мирошниченко является фигурантом антикоррупционных расследований. Так, до избрания депутатом Мирошниченко занимался аграрным бизнесом, его семья владеет несколькими аграрными фирмами, поэтому имеет конфликт интересов в профильном комитете.

Иван Мирошниченко Самопоміч

Ирина Сысоенко

В прошлом представительница партии "Самопоміч". Замглавы парламентского комитета по здравоохранению.

В 2012 году прошла аттестацию и получила свидетельство на право заниматься адвокатской практикой. В 2014 году стала сооснователем и генеральным директором юридической компании "Бабич, Сисоенко и партнеры".

Именно она была главным спикером в момент принятия медреформы Ульяны Супрун. СМИ обвиняли Сысоенко в том, что она была посредником в закупках медоборудования у фирмы "Ксенко", офис и склады у которой находятся в Донецке.

Ирина Сысоенко Википедия

Ольга Романюк

Ученый, экс-член Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Экс-заместитель министра по ЖКХ времен президентства Виктора Януковича.

Ольга Романюк Скриншот из видео

Андрей Гайдуцкий

Экс-заместитель председателя Фонда госимущества. Является сыном экс-заместителя главы Администрации президента Леонида Кучмы Павла Гайдуцкого.

Андрей Гайдуцкий oligarh.media

Владимир Тимошенко

Генерал-лейтенант, бывший первый заместитель главы Службы безопасности Украины во времена президентства Виктора Ющенко. При Януковиче возглавлял Государственную службу по контролю за наркотиками, был люстрирован в 2014 году.

Владимир Тимошенко Главком

Анатолий Макаренко

Председатель Государственной таможенной службы Украины при президенте Ющенко.

23 июня 2010 года Служба безопасности Украины задержала Макаренка по уголовному делу о незаконном таможенном оформлении природного газа принадлежащего компании РосУкрЭнерго.

19 июля 2012 года Макаренко был приговорён к 4 годам лишения свободы условно.

3 марта 2014 года по решению Печерского районного суда он был освобождён от криминальной ответственности и признан несудимым. В 2014 году Макаренко стал заместителем главы ГФС Игоря Белоуса, руководил таможенным департаментом.

Как утверждает журналистка "1+1" Ольга Василевская, которая идет в Раду от патии "Слуга народа", место Макаренко в политсиле Спешео могли купить одиозный нардеп Виталий Хомутынник и бизнесмен Павел Фукс.

Анатолий Макаренко Незалежна Служба Новин

Михаил Поживанов

Депутат четырех созывов, бывший мэр Мариуполя. Его обвиняли в хищении госсредств на сумму свыше 7 миллиардов гривен в бытность главой Госрезерва, однако до суда дело не дошло. Получил вид на жительство в Австрии и работал там в инвестиционной компании.

Михаил Поживанов ArtsLooker

Сергей Камеш

Полковник, начальник управления территориальной обороны оперативного командования "Юг". на момент начала войны на Донбассе занимал пост областного военкома в Донецке, но остался на стороне Украины.

Сергей Камеш KP.UA

Владимир Замана

Экс-начальник Генштаба Вооруженных сил Украины, обвиненный в госизмене.

В 2012 году указом президента Виктора Януковича был назначен начальником Генерального штаба – главнокомандующим Вооруженных сил Украины. 19 февраля 2014 года был уволен с этой должности и в тот же день назначен заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В марте 2014 уволен в запас с правом ношения военной формы.

25 февраля 2019 года экс-глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Замана был задержан по подозрению в государственной измене. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УКУ – государственная измена в редакции от 2001 года.

26 февраля Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Замане в виде содержания под стражей на один месяц – до 27 марта.

Владимир Замана KP.UA

Иван Ступак

Депутат Киевского областного совета от "БПП" и руководитель фирмы "Агентство безопасности 1901", которая специализируется на выявлении прослушки в офисах. Ранее работал в СБУ, также как и его отец – экс-депутат от Партии Регионов Иван Ступак.

Иван Ступак КиевВласть

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