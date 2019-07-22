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Кто возглавит Минобороны Украины: озвучен неожиданный прогноз

2.3т Читать материал на украинском

После выборов в Верховную Раду министром обороны Украины вместо Степана Полторака может стать представитель концерна "Укроборонпром".

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV военный эксперт Игорь Козий. По утверждению эксперта, он "на 90% знает", кто будет министром обороны и заместителем министра обороны.

"Не удивлюсь абсолютно, если этот человек придет на должность из "Укроборонпрома" – наблюдательного совета или другой инстанции. Ищите там", – намекнул Козий.

На вопрос ObozTV, может ли стать министром обороны новоизбранный глава наблюдательного совета "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус, эксперт ответил: "Я этого не говорил. Это ваше предположение".

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Кто возглавит Минобороны Украины: озвучен неожиданный прогноз

facebook.com/generalpoltorak

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть попало скандальное видео, где президент Владимир Зеленский якобы толкнул министра обороны Степана Полторака.

Позже в Минобороны опровергли эту информацию, уточнив, что Полторак просто сделал шаг назад.

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персоны
Айварас Абромавичус Степан Полторак Игорь Козий
Место
Украина
Теги
Министерство обороны Украины Укроборонпром
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