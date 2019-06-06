Кто войдет в коалицию Рады нового созыва: Зеленскому нашли партнера

Коалицию в следующем созыве Верховной Рады Украины могут сформировать партия президента Владимира Зеленского "Слуга Народа" и ВО "Батьківщина" Юлии Тимошенко.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV эксперт по конституционному праву Центра политико-правовых реформ (ЦППР), юрист Богдан Бондаренко.

"19 апреля, за два дня до второго тура голосования, Зеленский сказал, что в коалиции не будет БПП и бывших регионалов", – напомнил эксперт.

"Так что у него остается небольшой выбор, с кем объединяться", – отметил он.

Среди наиболее вероятных кандидатов Бондаренко назвал партию "Батьківщина".

"С одной стороны, ему (Зеленскому. – Ред.) это может быть интересно, потому что они все-таки аксакалы украинской политики. А с другой – у него остается ограниченный выбор", – пояснил юрист.

Также он обратил внимание, что по партийным спискам в Раду пройдут только 225 депутатов, остальные 198 будут избираться в мажоритарных округах.

"Поэтому вопрос композиции парламента остается открытым", – предупредил Бондаренко.

По его мнению, потенциал попасть в Раду есть не только у фаворитов последних социологических опросов ("Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская Солидарность" и "Батьківщина"), но и у тех политических сил, которые находятся на грани проходного барьера. Например, у партии "Голос" Святослава Вакарчука.

Эксперт подчеркнул, что распределение мест в парламенте будет зависеть не только от результата каждой конкретной силы, но и от общего числа партий, которые преодолеют 5-процентный барьер.

"Если заходит 4 партии, то они в пропорциональном отношении распределяют между собой 225 мандатов. При таких раскладах, 6% в будущем парламенте – это около 50 мандатов", – рассказал он.

Вопрос композиции Верховной Рады нового созыва остается открытым president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований имени Яременко, при условии 5% барьера в парламент прошли бы только четыре партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская Солидарность" и "Батьківщина".

В то же время, по итогам опроса социологической группы "Рейтинг", в Раду попадают как минимум 5 партий:

48,2% избирателей поддерживают "Слугу народа" ;

10,7% – блок "Оппозиционная платформа – За жизнь" ;

7,8% – партию "Европейская Солидарность" (бывший Блок Петра Порошенко);

6,9% – политическую силу Юлии Тимошенко ВО "Батьківщина" ;

5,6% намерены проголосовать за партию Святослава Вакарчука "Голос".

За партию "Сила и честь" Игоря Смешко сейчас готовы проголосовать 4,3% избирателей, за "Гражданскую позицию" Анатолия Гриценко – 3%, за Радикальную партию Олега Ляшко – 2,4%. Рейтинг остальных политических сил составляет менее 2%.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся