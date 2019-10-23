Я была готова мыть полы, чтобы попасть в команду Зе" — пресс-секретарь "Слуги народа"

Трендом первой половины лета 2019-го по праву можно считать “Слугу народа”. Зашкварные и не очень, политики всех масштабов просто прорывались в партию Владимира Зеленского, чтобы почти с 100% уверенностью получить билет в Верховную Раду.

Сейчас же это фракция монобольшинства, которая непосредственно творит государственную политику. При этом почти каждая пленарная неделя заканчивается для партии скандалом — резонансными высказываниями Богдана Яременко или откровенно неуместными сравнениями “формулы Штайнмайера” с надувной куклой от нардепа Николая Тищенко.

Как общаются нардепы внутри фракции, кто принимает решения и сложно ли попасть в “Слугу народа” —OBOZREVATEL спросил у пресс-секретаря фракции СН Юлии Палийчук.

— Юлия, как я понимаю, вы пресс-секретарь не только фракции “Слуга народа”, но и лично Давида Арахамии?

— Я пресс-секретарь фракции. Но, так как у нас самая большая фракция в истории Украины 252 народных депутата, поэтому, в первую очередь я обеспечиваю коммуникацию со СМИ руководства фракции. Естественно, если ко мне обращаются журналисты с просьбой наладить коммуникацию с другими депутатами нашей политической силы — я всегда помогаю. Это моя работа.

— Вкратце, в чем заключается ваша работа?

— Я ответственна за интервью, координацию эфиров, видео комментарии, организацию брифингов, рассмотрение запросов от журналистов. Мой рабочий день начинается с первого звонка журналистов, часто с 7 утра и заканчивается ночью. В принципе, так у нас в медиа-офисе работают все.

Еженедельно мы формируем медиа-план, но это всего лишь 10% медиа-активности наших депутатов. Каждый день — новый инфоповод, поэтому нужно быть в курсе всех процессов, которые происходят в стране. В день поступает около полусотни запросов по интервью и приглашений на эфиры. Фавориты журналистов по количеству запросов — Арахамия, Корниенко и Верещук.

— Сколько сообщений приходит каждый день на все мессенджеры?

— Где-то, наверное, больше 2-х сотен. Из них процентов 25 — запросы от журналистов печатных СМИ, на эфиры. Все остальное это сообщения от людей, которых я не знаю, но которые говорят, что откуда-то знают меня и им что-то нужно: трудоустроить, с кем-то свести, что-то решить. Понятно, что все эти люди отправляются в бан. Именно поэтому, я выбрала для себя два мессенджера для связи. Все остальные не читаю, поскольку физически не успеваю.

— То есть вы лично знаете каждого депутата от “Слуги”?

— У нас даже не все депутаты между собой знакомы. Как-то на заседании фракции подходит ко мне один депутат и просит подписать его законопроект. Я его спрашиваю: "Подписать, как кто?". Он мне отвечает: "А ты разве не депутат?". Поэтому, депутаты между собой знакомятся.

Вспомните свой класс в школе из 30 учащихся. Могли вы за месяц всех изучить? А здесь 254 депутата. Что касается меня, я знаю тех, с кем мы прошли всё с первого дня избирательной кампании. В основном, это люди из списка. Это те эксперты, которых еще ранее представил Владимир Зеленский.

С этими людьми я первыми познакомилась. Плюс, с некоторыми депутатами мы были знакомы ранее, поскольку вместе принимали участие в разных образовательных программах, или были коллегами по цеху, когда я работала журналистом. С мажоритарщиками знакомство состоялось позже — в Трускавце.

— Легко ли попасть в “Слугу народа”? Столько людей попало случайных. Как вы их набираете? По объявлению, по знакомству?

— Мы уже много раз отвечали на этот вопрос. Во-первых, часть депутатов, которые прошли по списку "Слуги народа" — это люди которые были в составе команды президента Владимира Зеленского во время избирательной кампании, руководители региональных штабов, а также эксперты, которых президент представил общественности перед первым туром выборов. Также у нас на сайте была возможность оставить заявку, где потенциальный кандидат должен был предложить свое видение концепций законопроектов и обосновать их необходимость. Я знаю людей, которых отобрали таким путем.

— Они подавали законопроекты?

— Да, подавали концепции законопроектов и был реальный отбор.

— Я был тоже в Трускавце и мне показалось, что есть много случайных людей.

— Случайных людей вообще не бывает. Это социальный лифт.

— Чем вы занимались до того, как стали пресс-секретарем фракции "Слуга Народа"?

— С 2008 по 2015 гг. я работала парламентским корреспондентом в разных изданиях: РБК-Украина, Фокус, Esquire. Писала как о жизни внутри парламента, так и разные инсайды. У меня, к примеру, в журнале Esquire была целая рубрика под названием "Тайный агент в Верховной Раде", где я публиковала подслушанные в кулуарах разговоры народных депутатов. Но, без фамилий. Кто был в теме, тот понимал, о ком в этих текстах шла речь.

Кстати, никто из сотрудников журнала кроме главного редактора не знал, кто ведет эту рубрику. Также я работала и в пресс-службах политиков. В 2015 решила открыть бизнес. Зарегистрировала собственный бренд одежды, запустила ее производство с нуля. И четыре года была вне политической жизни.

— Когда появилось желание работать в "Слуге Народа"?

— Решение закрыть работающий бизнес не было простым. За четыре года я эмоционально выгорела в этом проекте. Деньги, которые я из этого зарабатывала уже перестали приносить удовольствие. Приведу один пример. Однажды в выходной день у меня была запланирована выдача платья клиентке, в котором завтра утром она должна была идти на благотворительный завтрак.

Она должна была забрать его днем, а приехала в 10 вечера и объяснила свое опоздание тем, что собирала своего ребенка на каникулы в Швейцарию. В этот момент я подумала, что, наверное, я плохая мама, потому что мой 4-летний сын меня не видит. Просто, когда ты выгораешь на работе ты пишешь заявление об увольнении и увольняешься, а когда ты выгораешь в бизнесе — решение принимается намного сложнее. Потому что есть обязательства, есть люди, которые на тебя работают.

В новогоднюю ночь я услышала заявление Владимира Зеленского о намерении идти в президенты и поверила ему. Тогда я на полном серьезе сказала мужу, что буду работать в команде этого человека.

— Когда стало понятно, что Владимир Зеленский побеждает, появилось очень много желающих попасть к нему в команду.

— В день первого тура выборов я поставила у себя на странице в Facebook обложку Зе!Команда. В течении двух часов из списков своих друзей меня удалило около 150 человек. В личные сообщениях и в комментариях мне начали писать оскорбительные вещи, мол считали меня умным человеком, а я оказалась глупой, раз поддерживаю Зеленского. Кто-то просил объяснить свою позицию. И дабы не писать всем, я написала пост о том, почему Зе.

Несмотря на то, что ранее моя страница не была публичной, и кроме фото платьев моего производства там ничего не было, публикация набрала около тысячи лайков и репостов. Затем я связалась с Дмитрием Разумковым, написала ему, что независимо от результатов второго тура президентских выборов…

— Та там уже и так понятно было, кто победит. Многие искали выходы на партию. Не всегда это было просто. А вы просто написали Разумкову?

— Ну, не совсем. С Дмитрием до этого мы знакомы не были. Я написала ему в Facebook и предложила свою помощь, рассказала об опыте работы и сказала, если нужен будет ответственный и эффективный сотрудник, то это я! Удивительно, но Дмитрий ответил мне в тот же день, договорились о встрече через неделю.

Она, правда, не состоялась, но Дмитрий мне перезвонил и сказал, что встретимся после выборов. Но сразу после выборов мы познакомились с Евгенией Кравчук, и собственно, с ее руки я попала в пресс-службу партии. В первый день работы в офисе, встречаемся с Дмитрием на кухне, а он мне говорит: "У нас сегодня разве встреча?", а я ему отвечаю: "Я уже здесь работаю".

— Какую зарплату предложили? Чем вы занимались в пресс-службе?

— О деньгах речь вообще не шла. Я готова была и полы мыть, мне неважно было, какая у меня будет должность. Мне было важно, чтобы в стране начались изменения. Это все, что меня интересовало. Поэтому, мне предложили писать тексты, и я писала тексты.

— Разумков поменялся за эти полгода?

— Точно могу сказать, что Дмитрий не потерял человеческое лицо. Вот он сейчас, и в тот момент, когда ему писала в Facebook — один и тот же человек. Недавно у него был День рождения, мы ходили его поздравлять, и я пожелала ему оставаться таким, как он есть, не испортиться. А он попросил говорить ему, если вдруг что-то подобное будем замечать в его поведении. Ибо должность очень влияет на человека, у некоторых вырастают крылья, а у кого-то крыша течет. Я не один созыв в парламенте и видела разных людей.

— Вы сказали, что есть люди, у которых вырастает корона и крыша течет. Такие есть в партии “Слуга народа”?

— Такие люди в этом парламенте есть. Они были в предыдущем созыве и будут в следующем. Это вопрос не политики, не идеологии, а психологии. Просто люди по-разному переносят встречу с властью.

— Кто это?

— Это разные народные депутаты из разных фракций.

— Вы видели 4 созыва Верховной Рады , чем этот отличается от предыдущих?

— Тем, что депутаты ходят на работу и голосуют. Раньше депутаты приходили в Раду выгулять туфли и сумки, если приходили. Порешать свои вопросы. А сейчас ходят на работу. Голосуют законопроекты. Недавно мне пожаловался один из наших депутатов, что ноги затекают сидеть в сессионном зале, а ночью приходиться еще и законопроекты писать.

— Говорят, что с каждым созывом все менее подготовленные люди?

— Я не согласна. В этом созыве я вижу много подготовленных людей.

— А эти люди читают законопроекты?

— Я даже больше Вам скажу – они их пишут. Если в прошлых созывах, люди с хорошим английским и иностранным дипломом, были как музейные экспонаты, то в этом созыве – это набор основных компетенций современного депутата.

— Есть очень странные депутаты в парламенте. К примеру, Николай Тищенко. Почему он так часто лажает? Объективно, на ровном месте создает информационный повод, сравнивая “формулу Штайнмайера” с насосом.

— Каждый депутат по-своему переживает процесс адаптации. Николай ранее занимался бизнесом, работал на телевидении, привык быть острым, скандальным. Но нравится он кому-то или нет – за него проголосовали люди на его округе.

— Люди поддерживали бренд “Слуга народа”.

— Да, люди поддерживали бренд "Слуга Народа". Многие люди стали депутатами “Слуги Народа” только из-за бренда Владимира Зеленского.

— Зашел на сайт Верховной Рады, взял двух нардепов от вашей фракции: Павел Фролов и Ирина Аллахвердиева. Павел подал огромное количество проектов законов, Ирина ни одного. Почему такая разница в продуктивности.

— Сложно сравнивать двоих людей. Павел – карьерный служащий, который работал в аппарате Верховной Рады. А Аллахвердиева – человек из бизнеса. У нас не стоит задача заспамить Верховную Раду законопроектами. Если Аллахвердиева еще ничего не зарегистрировала, то это еще не говорит о ней, как о плохом депутате.

— Есть в “Слуге народа” группы влияния, отдельные нардепы внутри фракции входят в эти объединения?

— У нас есть группа влияния. Она одна. Это руководство фракции. Глава, первый зам, и 15 замов. При этом каждый депутат тоже сам по себе группа влияния. Потому что у нас никто никому не запрещает говорить. У нас на заседании фракции может каждый депутат высказать свое мнение.

— Имею в виду те группы, которые, к примеру, в отеле “Украина” собираются по 50 человек.

— Я об этих собраниях групп в отелях и ресторанах ничего не знаю. Если мы с депутатами сходили на коктейль в бар, это тоже считается группой влияния или как?

— К примеру, Дубинский писал.

— Я не успеваю следить за всем, кто, что пишет. Если и есть такие встречи, то они проводятся со всей фракцией, иногда их посещает президент. Каждый депутат может задать любой даже самый неудобный вопрос президенту, и он на него отвечает.

— Вы еще кандидат в нардепы, 146 место в списке. Есть еще шансы попасть в парламент в качестве нардепа ?

— Я и сейчас гармонично чувствую себя.

— Откажитесь, когда очередь придет?

— Когда очередь придет, буду думать.

— Вас часто сравнивают с пресс-секретарем президента Юлией Мендель ?

— С Юлей мы не так давно общаемся, ранее были знакомы только в Facebook. Я не знаю корректно ли мне комментировать ее работу, поскольку мы одна команда. И я точно не знаю, у кого трудности в общении: у Юли с журналистами или у журналистов с ней. Поскольку я не видела ситуаций всецело, а только то, что показывали на видео. В любом случае мне очень хотелось бы, чтобы этих трудностей не было ни у кого.

— А были ли ситуации, когда журналисты вели себя неподобающе?

— Ситуации бывают разные. Журналисты такие же люди, как и все остальные. У Вас были ситуации, когда вы приходите в паспортный стол делать документы, кто-то ведет себя подобающим образом, а кто-то нет? Это касается и сотрудников паспортного стола и клиентов. Это все вопросы психологии.

— Хорошо, такой вопрос — сбрасывает ли Офис президента вам темники? Что-то комментировать так, или не так?

— Нет никаких темников у нас нет. У нас есть методические разъяснения. Есть секретариат фракции, который помогает депутатам обеспечить их работу.

— Я читал — позиция такая, говорить так.

— Смотрите, темники — когда о чем-то запрещают говорить. Если посмотреть на нашу фракцию, то у нас полная внутрипартийная демократия. Каждый говорит, что хочет. Если бы у нас были темники, вряд ли бы Николай Тищенко, отвечая на вопрос о формуле Штайнмайера говорил бы о насосах.

— Может эта внутрипартийная демократия вредит местами? Когда люди некомпетентные комментируют? Один говорит одно, другой — другое.

— Это свободная страна, люди говорят то, что считают нужным и этого делать им никто не запрещает. На заседаниях фракции при участии президента каждый нардеп может выйти к микрофону и задать вопрос главе государства.

— У всех ли депутатов есть возможность достучаться?

— Каждый имеет возможность подискутировать, высказать свое мнение. В этом плане все хорошо.

— Как вы следите за новостями, формируете информационную повестку?

— У нас есть мониторинг, ведется эфирный план. Мы знаем, где наши депутаты, как выступают. Мы видим все новости.

— Если пройдете в парламент, в каком комитете хотели бы работать?

— Регламентный. Я по образованию юрист и проработав столько лет журналистом в парламенте, смогла его изучить. Всю жизнь ненавидела прогульщиков и кнопкодавов. Мы уже боремся с ними, как видите.

— Если рейтинг президента будет резко падать, сохранится ли фракция? Вот сейчас он придет в парламент, покажет на любого нардепа и скажет, что он “розбійник” и все. Это клеймо без разбора.

— Президент пользуется большим доверием внутри фракции и в стране. Он делает то, что обещал людям и я не вижу причин, по которым его рейтинг должен падать.

— Разрушают ли фракцию Дубинский и Бужанский?

— Нужно отходить от советского подхода о том, что если у человека не такое мнение, как у всех, то он обязательно что-то разрушает.

— В чем несамостоятельность Верховной Рады ? В том, что Офис президента подает президентский законопроект, а Верховная Рада сидит в турборежиме до 2-х ночи и рассматривает его. Именно те, которые важны Офису.

— В этом нет ничего странного. Владимир Зеленский и партия "Слуга Народа" это одна политическая команда. Они шли на выборы с одинаковыми идеями. Поэтому нет ничего странного, что поддерживаются инициативы друг друга. Было бы странно, если было бы по-другому.

— Если депутат не хочет, то он может не голосовать?

— Они, по-моему, так и делают.

— Депутаты могут воздержаться или быть против ?

— Голосовать – это обязанность депутата. И у него есть право выбора, на какую кнопку нажимать – на зеленую, на желтую или на красную.

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