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23 октября • обновлено в 14:48
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Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
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Я была готова мыть полы, чтобы попасть в команду Зе" — пресс-секретарь "Слуги народа"

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Трендом первой половины лета 2019-го по праву можно считать “Слугу народа”. Зашкварные и не очень, политики всех масштабов просто прорывались в партию Владимира Зеленского, чтобы почти с 100% уверенностью получить билет в Верховную Раду.

Сейчас же это фракция монобольшинства, которая непосредственно творит государственную политику. При этом почти каждая пленарная неделя заканчивается для партии скандалом резонансными высказываниями Богдана Яременко или откровенно неуместными сравнениями “формулы Штайнмайерас надувной куклой от нардепа Николая Тищенко.

Как общаются нардепы внутри фракции, кто принимает решения и сложно ли попасть в “Слугу народа” OBOZREVATEL спросил у пресс-секретаря фракции СН Юлии Палийчук.

Юлия, как я понимаю, вы пресс-секретарь не только фракции “Слуга народа”, но и лично Давида Арахамии?

— Я пресс-секретарь фракции. Но, так как у нас самая большая фракция в истории Украины 252 народных депутата, поэтому, в первую очередь я обеспечиваю коммуникацию со СМИ руководства фракции. Естественно, если ко мне обращаются журналисты с просьбой наладить коммуникацию с другими депутатами нашей политической силы — я всегда помогаю. Это моя работа.

Вкратце, в чем заключается ваша работа?

— Я ответственна за интервью, координацию эфиров, видео комментарии, организацию брифингов, рассмотрение запросов от журналистов. Мой рабочий день начинается с первого звонка журналистов, часто с 7 утра и заканчивается ночью. В принципе, так у нас в медиа-офисе работают все.

Еженедельно мы формируем медиа-план, но это всего лишь 10% медиа-активности наших депутатов. Каждый день — новый инфоповод, поэтому нужно быть в курсе всех процессов, которые происходят в стране. В день поступает около полусотни запросов по интервью и приглашений на эфиры. Фавориты журналистов по количеству запросов — Арахамия, Корниенко и Верещук.

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Сколько сообщений приходит каждый день на все мессенджеры?

— Где-то, наверное, больше 2-х сотен. Из них процентов 25 — запросы от журналистов печатных СМИ, на эфиры. Все остальное это сообщения от людей, которых я не знаю, но которые говорят, что откуда-то знают меня и им что-то нужно: трудоустроить, с кем-то свести, что-то решить. Понятно, что все эти люди отправляются в бан. Именно поэтому, я выбрала для себя два мессенджера для связи. Все остальные не читаю, поскольку физически не успеваю.

Я была готова мыть полы, чтобы попасть в команду Зе" — пресс-секретарь "Слуги народа"

То есть вы лично знаете каждого депутата от “Слуги”?

— У нас даже не все депутаты между собой знакомы. Как-то на заседании фракции подходит ко мне один депутат и просит подписать его законопроект. Я его спрашиваю: "Подписать, как кто?". Он мне отвечает: "А ты разве не депутат?". Поэтому, депутаты между собой знакомятся.

Вспомните свой класс в школе из 30 учащихся. Могли вы за месяц всех изучить? А здесь 254 депутата. Что касается меня, я знаю тех, с кем мы прошли всё с первого дня избирательной кампании. В основном, это люди из списка. Это те эксперты, которых еще ранее представил Владимир Зеленский.

С этими людьми я первыми познакомилась. Плюс, с некоторыми депутатами мы были знакомы ранее, поскольку вместе принимали участие в разных образовательных программах, или были коллегами по цеху, когда я работала журналистом. С мажоритарщиками знакомство состоялось позже — в Трускавце.

Легко ли попасть в “Слугу народа”? Столько людей попало случайных. Как вы их набираете? По объявлению, по знакомству?

— Мы уже много раз отвечали на этот вопрос. Во-первых, часть депутатов, которые прошли по списку "Слуги народа" — это люди которые были в составе команды президента Владимира Зеленского во время избирательной кампании, руководители региональных штабов, а также эксперты, которых президент представил общественности перед первым туром выборов. Также у нас на сайте была возможность оставить заявку, где потенциальный кандидат должен был предложить свое видение концепций законопроектов и обосновать их необходимость. Я знаю людей, которых отобрали таким путем.

Они подавали законопроекты?

— Да, подавали концепции законопроектов и был реальный отбор.

Я был тоже в Трускавце и мне показалось, что есть много случайных людей.

— Случайных людей вообще не бывает. Это социальный лифт.

Чем вы занимались до того, как стали пресс-секретарем фракции "Слуга Народа"?

— С 2008 по 2015 гг. я работала парламентским корреспондентом в разных изданиях: РБК-Украина, Фокус, Esquire. Писала как о жизни внутри парламента, так и разные инсайды. У меня, к примеру, в журнале Esquire была целая рубрика под названием "Тайный агент в Верховной Раде", где я публиковала подслушанные в кулуарах разговоры народных депутатов. Но, без фамилий. Кто был в теме, тот понимал, о ком в этих текстах шла речь.

Кстати, никто из сотрудников журнала кроме главного редактора не знал, кто ведет эту рубрику. Также я работала и в пресс-службах политиков. В 2015 решила открыть бизнес. Зарегистрировала собственный бренд одежды, запустила ее производство с нуля. И четыре года была вне политической жизни.

Когда появилось желание работать в "Слуге Народа"?

— Решение закрыть работающий бизнес не было простым. За четыре года я эмоционально выгорела в этом проекте. Деньги, которые я из этого зарабатывала уже перестали приносить удовольствие. Приведу один пример. Однажды в выходной день у меня была запланирована выдача платья клиентке, в котором завтра утром она должна была идти на благотворительный завтрак.

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Она должна была забрать его днем, а приехала в 10 вечера и объяснила свое опоздание тем, что собирала своего ребенка на каникулы в Швейцарию. В этот момент я подумала, что, наверное, я плохая мама, потому что мой 4-летний сын меня не видит. Просто, когда ты выгораешь на работе ты пишешь заявление об увольнении и увольняешься, а когда ты выгораешь в бизнесе — решение принимается намного сложнее. Потому что есть обязательства, есть люди, которые на тебя работают.

В новогоднюю ночь я услышала заявление Владимира Зеленского о намерении идти в президенты и поверила ему. Тогда я на полном серьезе сказала мужу, что буду работать в команде этого человека.

Когда стало понятно, что Владимир Зеленский побеждает, появилось очень много желающих попасть к нему в команду.

— В день первого тура выборов я поставила у себя на странице в Facebook обложку Зе!Команда. В течении двух часов из списков своих друзей меня удалило около 150 человек. В личные сообщениях и в комментариях мне начали писать оскорбительные вещи, мол считали меня умным человеком, а я оказалась глупой, раз поддерживаю Зеленского. Кто-то просил объяснить свою позицию. И дабы не писать всем, я написала пост о том, почему Зе.

Несмотря на то, что ранее моя страница не была публичной, и кроме фото платьев моего производства там ничего не было, публикация набрала около тысячи лайков и репостов. Затем я связалась с Дмитрием Разумковым, написала ему, что независимо от результатов второго тура президентских выборов…

Та там уже и так понятно было, кто победит. Многие искали выходы на партию. Не всегда это было просто. А вы просто написали Разумкову?

— Ну, не совсем. С Дмитрием до этого мы знакомы не были. Я написала ему в Facebook и предложила свою помощь, рассказала об опыте работы и сказала, если нужен будет ответственный и эффективный сотрудник, то это я! Удивительно, но Дмитрий ответил мне в тот же день, договорились о встрече через неделю.

Она, правда, не состоялась, но Дмитрий мне перезвонил и сказал, что встретимся после выборов. Но сразу после выборов мы познакомились с Евгенией Кравчук, и собственно, с ее руки я попала в пресс-службу партии. В первый день работы в офисе, встречаемся с Дмитрием на кухне, а он мне говорит: "У нас сегодня разве встреча?", а я ему отвечаю: "Я уже здесь работаю".

Какую зарплату предложили? Чем вы занимались в пресс-службе?

— О деньгах речь вообще не шла. Я готова была и полы мыть, мне неважно было, какая у меня будет должность. Мне было важно, чтобы в стране начались изменения. Это все, что меня интересовало. Поэтому, мне предложили писать тексты, и я писала тексты.

Разумков поменялся за эти полгода?

— Точно могу сказать, что Дмитрий не потерял человеческое лицо. Вот он сейчас, и в тот момент, когда ему писала в Facebook — один и тот же человек. Недавно у него был День рождения, мы ходили его поздравлять, и я пожелала ему оставаться таким, как он есть, не испортиться. А он попросил говорить ему, если вдруг что-то подобное будем замечать в его поведении. Ибо должность очень влияет на человека, у некоторых вырастают крылья, а у кого-то крыша течет. Я не один созыв в парламенте и видела разных людей.

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Вы сказали, что есть люди, у которых вырастает корона и крыша течет. Такие есть в партии “Слуга народа”?

— Такие люди в этом парламенте есть. Они были в предыдущем созыве и будут в следующем. Это вопрос не политики, не идеологии, а психологии. Просто люди по-разному переносят встречу с властью.

Я была готова мыть полы, чтобы попасть в команду Зе" — пресс-секретарь "Слуги народа"

Кто это?

— Это разные народные депутаты из разных фракций.

Вы видели 4 созыва Верховной Рады , чем этот отличается от предыдущих?

— Тем, что депутаты ходят на работу и голосуют. Раньше депутаты приходили в Раду выгулять туфли и сумки, если приходили. Порешать свои вопросы. А сейчас ходят на работу. Голосуют законопроекты. Недавно мне пожаловался один из наших депутатов, что ноги затекают сидеть в сессионном зале, а ночью приходиться еще и законопроекты писать.

Говорят, что с каждым созывом все менее подготовленные люди?

— Я не согласна. В этом созыве я вижу много подготовленных людей.

А эти люди читают законопроекты?

— Я даже больше Вам скажу – они их пишут. Если в прошлых созывах, люди с хорошим английским и иностранным дипломом, были как музейные экспонаты, то в этом созыве – это набор основных компетенций современного депутата.

Есть очень странные депутаты в парламенте. К примеру, Николай Тищенко. Почему он так часто лажает? Объективно, на ровном месте создает информационный повод, сравнивая “формулу Штайнмайера” с насосом.

— Каждый депутат по-своему переживает процесс адаптации. Николай ранее занимался бизнесом, работал на телевидении, привык быть острым, скандальным. Но нравится он кому-то или нет – за него проголосовали люди на его округе.

Люди поддерживали бренд “Слуга народа”.

— Да, люди поддерживали бренд "Слуга Народа". Многие люди стали депутатами “Слуги Народа” только из-за бренда Владимира Зеленского.

Зашел на сайт Верховной Рады, взял двух нардепов от вашей фракции: Павел Фролов и Ирина Аллахвердиева. Павел подал огромное количество проектов законов, Ирина ни одного. Почему такая разница в продуктивности.

— Сложно сравнивать двоих людей. Павел – карьерный служащий, который работал в аппарате Верховной Рады. А Аллахвердиева – человек из бизнеса. У нас не стоит задача заспамить Верховную Раду законопроектами. Если Аллахвердиева еще ничего не зарегистрировала, то это еще не говорит о ней, как о плохом депутате.

Я была готова мыть полы, чтобы попасть в команду Зе" — пресс-секретарь "Слуги народа"

Есть в “Слуге народа” группы влияния, отдельные нардепы внутри фракции входят в эти объединения?

— У нас есть группа влияния. Она одна. Это руководство фракции. Глава, первый зам, и 15 замов. При этом каждый депутат тоже сам по себе группа влияния. Потому что у нас никто никому не запрещает говорить. У нас на заседании фракции может каждый депутат высказать свое мнение.

Имею в виду те группы, которые, к примеру, в отеле “Украина” собираются по 50 человек.

— Я об этих собраниях групп в отелях и ресторанах ничего не знаю. Если мы с депутатами сходили на коктейль в бар, это тоже считается группой влияния или как?

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К примеру, Дубинский писал.

— Я не успеваю следить за всем, кто, что пишет. Если и есть такие встречи, то они проводятся со всей фракцией, иногда их посещает президент. Каждый депутат может задать любой даже самый неудобный вопрос президенту, и он на него отвечает.

Вы еще кандидат в нардепы, 146 место в списке. Есть еще шансы попасть в парламент в качестве нардепа ?

— Я и сейчас гармонично чувствую себя.

Я была готова мыть полы, чтобы попасть в команду Зе" — пресс-секретарь "Слуги народа"

Откажитесь, когда очередь придет?

— Когда очередь придет, буду думать.

Вас часто сравнивают с пресс-секретарем президента Юлией Мендель ?

— С Юлей мы не так давно общаемся, ранее были знакомы только в Facebook. Я не знаю корректно ли мне комментировать ее работу, поскольку мы одна команда. И я точно не знаю, у кого трудности в общении: у Юли с журналистами или у журналистов с ней. Поскольку я не видела ситуаций всецело, а только то, что показывали на видео. В любом случае мне очень хотелось бы, чтобы этих трудностей не было ни у кого.

А были ли ситуации, когда журналисты вели себя неподобающе?

— Ситуации бывают разные. Журналисты такие же люди, как и все остальные. У Вас были ситуации, когда вы приходите в паспортный стол делать документы, кто-то ведет себя подобающим образом, а кто-то нет? Это касается и сотрудников паспортного стола и клиентов. Это все вопросы психологии.

Хорошо, такой вопрос сбрасывает ли Офис президента вам темники? Что-то комментировать так, или не так?

— Нет никаких темников у нас нет. У нас есть методические разъяснения. Есть секретариат фракции, который помогает депутатам обеспечить их работу.

Я читал позиция такая, говорить так.

— Смотрите, темники — когда о чем-то запрещают говорить. Если посмотреть на нашу фракцию, то у нас полная внутрипартийная демократия. Каждый говорит, что хочет. Если бы у нас были темники, вряд ли бы Николай Тищенко, отвечая на вопрос о формуле Штайнмайера говорил бы о насосах.

Может эта внутрипартийная демократия вредит местами? Когда люди некомпетентные комментируют? Один говорит одно, другой другое.

— Это свободная страна, люди говорят то, что считают нужным и этого делать им никто не запрещает. На заседаниях фракции при участии президента каждый нардеп может выйти к микрофону и задать вопрос главе государства.

У всех ли депутатов есть возможность достучаться?

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— Каждый имеет возможность подискутировать, высказать свое мнение. В этом плане все хорошо.

Как вы следите за новостями, формируете информационную повестку?

— У нас есть мониторинг, ведется эфирный план. Мы знаем, где наши депутаты, как выступают. Мы видим все новости.

Если пройдете в парламент, в каком комитете хотели бы работать?

— Регламентный. Я по образованию юрист и проработав столько лет журналистом в парламенте, смогла его изучить. Всю жизнь ненавидела прогульщиков и кнопкодавов. Мы уже боремся с ними, как видите.

Если рейтинг президента будет резко падать, сохранится ли фракция? Вот сейчас он придет в парламент, покажет на любого нардепа и скажет, что он “розбійник” и все. Это клеймо без разбора.

— Президент пользуется большим доверием внутри фракции и в стране. Он делает то, что обещал людям и я не вижу причин, по которым его рейтинг должен падать.

Разрушают ли фракцию Дубинский и Бужанский?

— Нужно отходить от советского подхода о том, что если у человека не такое мнение, как у всех, то он обязательно что-то разрушает.

В чем несамостоятельность Верховной Рады ? В том, что Офис президента подает президентский законопроект, а Верховная Рада сидит в турборежиме до 2-х ночи и рассматривает его. Именно те, которые важны Офису.

— В этом нет ничего странного. Владимир Зеленский и партия "Слуга Народа" это одна политическая команда. Они шли на выборы с одинаковыми идеями. Поэтому нет ничего странного, что поддерживаются инициативы друг друга. Было бы странно, если было бы по-другому.

Если депутат не хочет, то он может не голосовать?

— Они, по-моему, так и делают.

Депутаты могут воздержаться или быть против ?

— Голосовать – это обязанность депутата. И у него есть право выбора, на какую кнопку нажимать – на зеленую, на желтую или на красную.

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Автор
Виталий Тысячный Виталий Тысячный
Тема
Эксклюзив
Персоны
Владимир Зеленский Давид Арахамия Александр Дубинский Макс Бужанский Дмитрий Разумков
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины депутат Формула Штайнмайера
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