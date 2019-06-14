КСУ против Зеленского: Парубий передал документы, которые могут сорвать выборы

В Конституционный суд Украины переданы документы, которых не хватало на заседании КС во время рассмотрения конституционности указа о роспуске парламента.

В документах указана указана численность состава коалиции в Верховной Раде, Об этом на Международном форуме Via Carpatia 2019 рассказал спикер Андрей Парубий.

"Я как председатель Верховной Рады передал в (Конституционный - Ред.) суд несколько важных документов. Один из них - это документ численности двух фракций, которые входили в состав коалиции. Кроме того, я передал другой документ – все заявления, которые поступали в аппарат ВР о выходе из коалиции. Коалиция в начале своего создания насчитывала 302 народных депутата, я передал все заявления народных депутатов, которые написали заявления о выходе, и если количество этих заявлений отнять от цифры 302, то получается больше, чем 226", – сообщил нардеп.

Парубий акцентировал, что на момент выхода "Народного фронта" из коалиции она существовала, и, кроме членов двух фракций, в коалицию входило много внефракционных депутатов.

"И в 2016 году, и в мае, до выхода "Народного фронта" в коалиции насчитывалось свыше 226 народных депутатов", – подчеркнул парламентарий.

Напомним, что Конституционный суд Украины должен принять решение по поводу Указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады в течение 30 дней со дня начала рассмотрения дела.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об изменении системы выборов народных депутатов.

23 мая в Верховный суд Украины подали жалобу на указ Зеленского.

24 мая группа народных депутатов из фракции "Народный фронт" внесла в Конституционный суд представление о неконституционности указа.

11 июня состоялось заседание КСУ, на котором присутствовал президент Зеленский.

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