КС готовится отменить языковой закон, земельную реформу и Антикоррупционный суд, – глава НАПК

Конституционный суд Украины якобы готовится отменить ряд законов, которые касаются украинского языка, земельной реформы и создания Высшего антикоррупционного суда.

Такое мнение в интервью изданию "Бабель" высказал глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков. Он считает, что КС необходимо реформировать.

"Сейчас у КС в планах отменить Высший антикоррупционный суд, закон о языке, земельной реформе", – сказал Новиков.

Глава НАПК считает, что сейчас нет другого пути кроме реформирования Конституционного суда.

По его мнению, новый состав КС мог бы изменить принятые ранее решения.

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