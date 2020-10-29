КС готовится отменить языковой закон, земельную реформу и Антикоррупционный суд, – глава НАПК

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Политика
1,9 т.

  • Глава НАПК Александр Новиков считает, что КС необходимо реформировать

  • По его мнению, новый состав суда мог бы отменить предыдущие решения

Новиков рассказал о планах КС

Конституционный суд Украины якобы готовится отменить ряд законов, которые касаются украинского языка, земельной реформы и создания Высшего антикоррупционного суда.

Такое мнение в интервью изданию "Бабель" высказал глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков. Он считает, что КС необходимо реформировать.

"Сейчас у КС в планах отменить Высший антикоррупционный суд, закон о языке, земельной реформе", – сказал Новиков.

Глава НАПК считает, что сейчас нет другого пути кроме реформирования Конституционного суда.

По его мнению, новый состав КС мог бы изменить принятые ранее решения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаНациональное агентство по вопросам предотвращения коррупцииКонституционный суд УкраиныАлександр Новиков