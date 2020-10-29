КС готовится отменить языковой закон, земельную реформу и Антикоррупционный суд, – глава НАПК
Глава НАПК Александр Новиков считает, что КС необходимо реформировать
По его мнению, новый состав суда мог бы отменить предыдущие решения
Конституционный суд Украины якобы готовится отменить ряд законов, которые касаются украинского языка, земельной реформы и создания Высшего антикоррупционного суда.
Такое мнение в интервью изданию "Бабель" высказал глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков. Он считает, что КС необходимо реформировать.
"Сейчас у КС в планах отменить Высший антикоррупционный суд, закон о языке, земельной реформе", – сказал Новиков.
Глава НАПК считает, что сейчас нет другого пути кроме реформирования Конституционного суда.
По его мнению, новый состав КС мог бы изменить принятые ранее решения.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Конституционный Суд Украины признал неконституционным уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК.
Офис президента опубликовал заявление, в котором пообещал: антикоррупционные инструменты в законодательстве Украины "будут сохранены или в крайнем случае восстановлены".
Секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что решение Конституционного Суда угрожает национальной безопасности страны.
Решение КСУ заблокировало доступ НАПК к государственным реестрам, необходимый для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без нее невозможно назначение победителей местных выборов.
В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что система электронных деклараций будет работать – на днях необходимые законопроекты разработают и внесут в парламент.