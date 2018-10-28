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Аркадий Бабченко
Аркадий Бабченко
ЖурналистВсе статьи автора

Крым ни дня не принадлежал Российской Федерации

6.7т

Путин в очередной раз что-то там ляпнул про незаконную передачу Крыма Украине в 1954 году, и опять понеслось - законно, не законно. Слушать всю эту ахинею уже совершенно невыносимо. Тем более от украинцев, доказывающих "законность" передачи.

Друзья мои, если вы признаете законность передачи Крыма Украине, тогда вы должны признать и законность Голодомора. Он тоже был по советским законам. И законность Гулага, законность репрессий, расстрелов, оккупации, депортации и всего остального, что наворотил СССР. Это все тоже было "законно".

Совет Министров передавал Крым не независимому государству Украина, а Украинской ССР. Если вы хотите апеллировать к законности этого акта, то тогда вам придется возродить Украинскую Советскую Социалистическую (блин, аж передернуло, пока писал) Республику в составе нового СССР. Вот тогда можно будет говорить об этой законности.

Совершенно не волнует, законно или нет по советским бумажкам был передан Крым от одного субъекта в границах совка другому. Потому что СССР был незаконен весь, от начала и до конца. И апеллировать к одной части его законов, протестуя против другой - это, уж прошу прощения, шизофрения.

Мы не признаем ВСЕХ законов СССР - и точка. По отношению к Империи Зла может быть только такая позиция. Ничтожны все его законодательные акты, от начала и до конца.

А вот что имеет значение, так это то, что в 1991 году Россия признала Крым в составе уже независимой Украины, в 1997 году подписала международные документы, по которым признала Крым украинским уже законодательно, в 1999 ратифицировала их в своем парламенте, и, если не ошибаюсь, за год до войны еще раз подтвердила ратификацию этого соглашения. Путин сделал это лично.

Новости
Мы все дальше уходим от Московии

"Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной — соглашение между РФ и Украиной, в котором закрепляется принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга".

Всё. Точка.

И пофиг, что там было в 1954 году. Или в 1642. Или в седьмом до нашей эры. Независимому суверенному государству "Российская Федерация", возникшему в девяносто первом на месте СССР, как и остальные четырнадцать независимых суверенных государств, Крым не принадлежал ни дня с момента образования. А закон обратной силы не имеет. Вы, в новейшей уже истории, согласились с новыми границами, подписали документы о их нерушимости, ратифицировали их своим парламентом, признали примат международного права и взяли на себя обязательства не нарушать его - всё. Разговор закончен.

С данного момента вы - оккупанты и захватчики.

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Автор
Аркадий БабченкоАркадий Бабченко
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Объект
Крым
Источник
Источник:Facebook Аркадия Бабченко
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Комментарии на сайте не модерированы
Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Аркаша выдал свой высер.
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Все договоры с украинцами о дружбе закончились как они стали кричать - мооскалей на ножи . Кстати это чмо живое или его СБУ убило ?
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Малахов Егор
Малахов Егор
Уже все давно во всем мире знают, что Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» – И.А.Ильин (1882-1954) Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные". - А. Солженицин
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Малахов Егор, Ильин так не говорил и Солженицын такого не писали голубок ты наш.
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