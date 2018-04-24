Кругом одни русофобы: Лаврова взбесил "украинский" саммит G7

Глава МИД РФ Сергей Лавров увидел "русофобскую подоплеку" в встрече глав МИД государств "Большой семерки", на которой было заявлено о возможном введении новых санкций против России из-за ситуации на Донбассе.

"Что касается встречи министров иностранных дел в Торонто, то, конечно, русофобская подоплека там очевидна", – сказал министр, передает "РИА Новости".

По его словам, по "русофобской линии" пошли и те страны "семерки", которые заверяют Москву, что они "не разделяют попыток изолировать Россию".

"Будем терпеливо ждать, будем отстаивать свои позиции и подождем, пока наши партнеры осознают тупиковость и бесперспективность подобных афер", – добавил Лавров.

Напомним, встреча глав внешнеполитических ведомств G7 проходила в канадском Торонто с 22 по 23 апреля. Канада в 2018 году председательствует в "семерке", 8-9 июня она примет саммит G7.

Как сообщал "Обозреватель", Украину впервые пригласили на мероприятия, проводимые членами "Большой семерки". Глава украинского МИД Павел Климкин после участия во встрече отметил, что агрессия России представляет угрозу не только для Украины, но и для всего демократического мира.

Также Климкин подчеркнул, что члены "Большой семерки" полностью соглашаются с позицией Украины относительно развертывания миротворческой миссии на Донбассе.

На данной встрече в Торонто министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен призвала к более жесткому курсу в отношении Москвы и заявила, что глава РФ Владимир Путин "не ценит слабости".