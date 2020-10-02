Кривонос назвал три шага принуждения России к миру

Украина может принудить Россию к миру на своих условиях при выполнении трех обязательных шагов. Прежде всего речь идет о международной поддержке, экономическом развитии нашего государства и усилении обороноспособности.

Об этом в интервью "24 каналу" заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос. По его словам, без выполнения этого плана любые разговоры о прекращении войны страной-агрессором напрасны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"О мире с РФ мы можем договориться, когда будет целый комплекс, проведенный с руководством государства и с нашим народом, который поставит Россию перед фактом, что попытки расшатать ситуацию в стране ни к чему не приведут", – считает Кривонос.

Прежде всего, по его словам, стоит сосредоточиться на наращивании сотрудничества с США, Великобританией, Канадой, Японией и другими странами, которые позволят ставить вопрос усиления санкций против России.

Второй шаг – это четкая работа власти относительно поднятия экономики, ведь без этого не будет сильной страны, отметил заместитель секретаря СНБО. И, наконец, третий, но не менее важный этап "обуздания" оккупантов – это усиление способности Украины по оказанию сопротивления.

"Когда россияне будут понимать способности ВСУ и вообще способности сектора территориальной обороны как таковые, то заход на нашу территорию будет стоить рубль, а выход – 100 долларов. Почему? Потому что не проблема сейчас россиянам пытаться оккупировать территорию", – объяснил Кривонос.

"Они четко понимают, что контроль над такой большой территорией требует содержания огромного количества вооруженных сил РФ, международное сопротивление будет зашкаливать, и они понимают, что в случае правильной организации территориальной обороны не смогут этого сделать. Потому территориальная оборона уберет желание у россиян лезть сюда как практически, так и теоретически", – добавил он.

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