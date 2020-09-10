Кравчук заявил о срыве Россией договоренностей об инспекции позиций ВСУ

Россия и террористы "ДНР" выдвинули новые требования, которые не обсуждались в ходе внеочередной Трехсторонней контактной группы относительно совместной инспекции в районе села Шумы Донецкой области.

Об этом говорится в обращении главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука к представителю ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау и модератору Рабочей подгруппы по вопросам безопасности ТКГ, главе СММ ОБСЕ в Украине Халиту Чевику. Копия документа оказалась в распоряжении OBOZREVATEL.

"Российская сторона и приглашенные из отдельных районов Донецкой области Украины выдвинули новые требования, которые не обсуждались в ходе внеочередной видеоконференции Трехсторонней контактной группы 9.09.2020, в частности: посещение новых точек, осуществление фото – и видеофиксации, подписание совместного протокола. Украинская делегация в ТКГ считает, что упомянутые выше требования грубо нарушают достигнутые вчера договоренности", – говорится в тексте.

В документе указано, что из-за срыва договоренностей, украинская сторона внесла предложение перенести встречу в районе н.п. Шумы к обсуждению чрезвычайной ситуации в рамках внеочередного заседания ТКГ. Новое заседание должно быть созвано в кратчайшие сроки, говорится в обращении Кравчука.

"Прошу безотлагательно проинформировать участников ТКГ о данной инициативе украинской стороны и сообщить нам о результатах", – подытожил Кравчук.

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