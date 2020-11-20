Кравчук назвал основные шаги Украины для достижения мира на Донбассе

Для достижения мира на востоке Украины Верховная Рада в ближайшее время должна принять три основных закона.

Как заявил в интервью hromadske глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, речь идет о законах о демилитаризации ОРДЛО, об амнистии и о выборах.

"Их обязательно надо принять, чтобы начать это важное движение вперед", – отметил он.

По словам Кравчука, нельзя говорить о выборах, когда на Донбассе находятся незаконные военные формирования.

"Предположим, выборы вдруг назначили в таком формате, как хотят Россия и ОРДЛО – сначала выборы, а потом граница. Приглашают на выборы наблюдателей… Наблюдатели обращаются к украинской власти: вы можете обеспечить мир и спокойствие людей, которые будут наблюдать? Ну как мы можем сказать "можем", когда нас там нет? А этого не хотят видеть и воспринимать Россия и ОРДЛО", – подчеркнул глава делегации.

Он считает, что формула "сначала выборы, потом граница" – нереальна.

"Мы сначала подготовим условия – это первое и самое необходимое, а потом будем говорить о выборах", – добавил Кравчук.

По его мнению, минский переговорный процесс должен выйти на качественно новый уровень.

"Думаю, и России некомфортно в такой ситуации, когда проблему шесть лет решают, а сдвигов нет, продолжается война, которая стоит жертв, огромных разрушений, финансовых затрат", – заключил глава украинской делегации.

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