Кравчук назвал основные шаги Украины для достижения мира на Донбассе
По словам Кравчука, нельзя говорить о выборах, когда на Донбассе находятся незаконные военные формирования
Он считает, что формула "сначала выборы, потом граница" – нереальна
Кравчук заявил, что минский переговорный процесс должен выйти на качественно новый уровень
Для достижения мира на востоке Украины Верховная Рада в ближайшее время должна принять три основных закона.
Как заявил в интервью hromadske глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, речь идет о законах о демилитаризации ОРДЛО, об амнистии и о выборах.
"Их обязательно надо принять, чтобы начать это важное движение вперед", – отметил он.
По словам Кравчука, нельзя говорить о выборах, когда на Донбассе находятся незаконные военные формирования.
"Предположим, выборы вдруг назначили в таком формате, как хотят Россия и ОРДЛО – сначала выборы, а потом граница. Приглашают на выборы наблюдателей… Наблюдатели обращаются к украинской власти: вы можете обеспечить мир и спокойствие людей, которые будут наблюдать? Ну как мы можем сказать "можем", когда нас там нет? А этого не хотят видеть и воспринимать Россия и ОРДЛО", – подчеркнул глава делегации.
Он считает, что формула "сначала выборы, потом граница" – нереальна.
"Мы сначала подготовим условия – это первое и самое необходимое, а потом будем говорить о выборах", – добавил Кравчук.
По его мнению, минский переговорный процесс должен выйти на качественно новый уровень.
"Думаю, и России некомфортно в такой ситуации, когда проблему шесть лет решают, а сдвигов нет, продолжается война, которая стоит жертв, огромных разрушений, финансовых затрат", – заключил глава украинской делегации.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Леонид Кравчук заявил, что план по достижению мира на Донбассе, который украинская делегация представила в ТКГ, может стать причиной встречи президентов Украины Владимира Зеленского и РФ Владимира Путина.
Также он подтвердил, что встреча лидеров "нормандской четверки" в Берлине действительно может состояться до Нового года.
Помимо этого, Кравчук рассказал, что Украина подготовила документы на обмен 11 пленных с ОРДЛО.