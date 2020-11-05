Кравчук назвал крайнюю дату обмена пленными "всех на всех"
Обмен пленными в формате "всех на всех" между Киевом и "Л/ДНР" должен состояться не позднее 15 декабря 2020 года.
Об этом говорится в "Плане совместных шагов", который Украина подготовила для Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Детали рассказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" глава украинской делегации Леонид Кравчук.
По его словам, прежде всего украинская сторона в ТКГ требует полного и безусловного доступа международных организаций, учитывая Международный комитет Красного Креста, ко всем удерживаемым лицам уже в этом месяце.
"Украина хотела бы, чтобы это было сделано до середины ноября 2020 года, а окончательное взаимное освобождение заключенных лиц по принципу "всех на всех" произошло не позднее 15 декабря", – добавил Кравчук.
Как сообщал OBOZREVATEL:
глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что представители Украины в ТКГ занимаются вопросами освобождения из плена "Л/ДНР" только тех, кто воевал за Украину или задержанных за проукраинскую позицию.
Президент Владимир Зеленский поблагодарил главу Международного комитета Красного Креста Петера Мауреру за визит в Украину и попросил его посодействовать в получении от боевиков "Л/ДНР" списков для ускорения обмена "всех на всех".