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Кортежи, встреча с Путиным и "посадки": интервью Зеленского к 100 дням президентства

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В субботу, 31 августа, президент Украины Владимир Зеленский дал интервью актеру Станиславу Боклану, в котором рассказал о первых 100 днях на посту главы государства.

Прямую трансляцию разговора вел телеканал "1+1". Президент ответил на острые вопросы, а также дал несколько обещаний украинцам (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

OBOZREVATEL собрал самые важные цитаты Зеленского:

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Зеленский дал интервью к 100 дням президентства

Зеленский дал интервью к 100 дням президентства

С чего начинается утро президента

"Я просыпаюсь от сообщения с фронта – выстрелов столько-то, потерь столько-то. Я очень рад, что сейчас это уменьшилось в разы. Я получаю эти СМС три раза в день, когда там ноль – это очень приятные моменты", – рассказал Зеленский.

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"Очень сложный вопрос. Я с этим боролся и борюсь. Я честно скажу – мне не разрешают. Из-за... Не буду сейчас называть фамилии людей, от которых может быть опасность. Мы получаем информацию, из-за чего мне не разрешают. И было уже несколько примеров, когда, скажем, образно говоря, совсем было опасно", – пояснил он.

О кортежах

"Мы обещали ничего не перекрывать мы не перекрываем. Мы обещали, что не будет кортежа, и, чтобы всем было известно, кортежи всегда были, и в предыдущей власти, от 8 до 12 машин. Восемь это минимум, 12 это то, о чем я знаю, может, было больше, может, меньше, не важно. У нас всегда есть две-три машины", – оправдался Зеленский.

Зеленский дал интервью к 100 дням президентства

Зеленский дал интервью к 100 дням президентства

Скриншот из видео

О возвращении на сцену

"Есть идея. Я хочу посетить "Квартал". Просто, официально, как зритель. Как последний зритель. А может еще такая идея выйти на сцену. Почему нет? Просто очень дорогие билеты. Для меня будет дешевле на сцене, чем сидеть за такие деньги", – заявил президент.

О родителях

"Они стали ближе. Мама, как звонила мне три раза в день, так и происходит. С отцом мы очень редко говорили по разным причинам, сейчас мы больше говорим, стали ближе. Он мне говорит вещи, которые я от него не слышал много лет. Он гордится мной", – поделился он.

О влиянии Богдана

"Он такой, просто, нетерпеливый человек, если бы вы знали. Он не может иногда, как говорится, угомониться. Я ему говорю: что ты постоянно выставляешь в Instagram? Что ты за человек? Куда ты полез к журналистам? Чего ты с ними ругаешься? Он должен успокоиться. Влиять на меня, он знает, что это очень-очень сложно. Но он разбирается в этом, у него в политике больший опыт, это правда, что иногда он дает очень креативные мысли, это так и есть", – рассказал Зеленский.

Об отдыхе Богдана в Сен-Тропе

"Я ему позвонил и сказал, что он не прав в этой ситуации, он не мог быть, как один из реальных, мощных людей во власти, и второй человек после меня сейчас, когда еще нет правительства, и он не имеет права на День Независимости страны в Сен-Тропе гулять. Я думаю, что он не прав. Нарушал он закон да, не нарушал. Но он не прав", – высказался президент.

Зеленский дал интервью Боклану к 100 дням президентства

Зеленский дал интервью Боклану к 100 дням президентства

Скриншот из видео

О Путине

"У нас нет никаких отношений. Я позвонил ему потому, что я видел решение Международного трибунала по поводу наших моряков и кораблей, я видел, что все сроки прошли, и никто нам не возвращает наших ребят. Мы познакомились, у нас был разговор где-то 30 минут. Мы говорили о возвращении наших ребят, о следующих шагах, о ситуации на Донбассе, о войне на Донбассе", – отметил президент.

"Вторая беседа была – я позвонил после гибели наших ребят на Донбассе. В первой беседе мы говорили о прекращении огня, вторая разговор срочная – я сказал: "Мы же с вами договорились о прекращении, а там происходит", – добавил он.

О коммуналке

"Задача есть, поставлена ​​новому правительству: они должны показать модель. И если модель не будет уменьшение коммуналки, будем прощаться с правительством", – пообещал Зеленский.

О "посадках"

"У нас появится новый генеральный прокурор. Это очень важный человек. И я думаю, что осенью, когда у нас появятся и Антикоррупционный суд, и генеральный прокурор, все начнется. Все начнется", – заверил он.

О языке

"Каково бы ни было решение, оно будет бить по президенту и парламенту очень сильно. Я уверен, что должен быть законопроект о защите прав меньшинств. И там должно все быть выписано: их язык, их вера", – отметил Зеленский.

О самом большом достижении

"Изменения есть, но я остался точно человеком, и меня не сломали вещи, которые появляются у человека, который имеет такую ​​должность", – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский предложил Верховной Раде изменить Конституцию Украины.

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Персоны
Владимир Зеленский Андрей Богдан Владимир Путин Станислав Боклан
Место
Украина
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Учик Володимир
Учик Володимир
Боже допоможи Украіні пережити ціх зеПокидьків,зРадників,зеМалоросів.
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Про велосипед - то справді небезпечно...реально Камаз може переїхати і все
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