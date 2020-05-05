В ОПУ оправдали Баума, который замешан в скандале с грузами из Китая

Российский бизнесмен Борис Баум, получивший украинское гражданство, входит в группу людей при Офисе президента, которая борется с коронавирусом в Украине.

Об этом на закрытой встрече со СМИ сообщил замглавы ОП и секретарь координационного совета по противодействию COVID-19 Кирилл Тимошенко, передает theБабель.

"На вопрос о роли в истории с поставками грузов бизнесмена Бориса Баума Тимошенко ответил, что Баум раньше помогал властям создавать законопроект по регуляции игорного бизнеса, а теперь входит в группу людей при ОП, которая борется с коронавирусом. Всю работу по этому направлению, утверждает Тимошенко, Баум делает бесплатно – как волонтер", – говорится в сообщении.

Баум и Тимошенко

В Телеграм-канале "Джокер" отмечено, что Баум является представителем криминальной среды и ранее был судим в Латвии.

"Тимошенко Кирилл на встрече сообщил, что Баум это коронавирусный волонтер, борец с пандемией и все делает бесплатно. Знакомьтесь – доверенное лицо Офиса Президента", – сказано в информации.

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