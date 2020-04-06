Почитал абсолютно дикие комментарии людей, называющих себя христианами ПЦУ, которые радуются новостям о возможной болезни коронавирусом у настоятеля Киево-Печерской Лавры Владыки Павла.

Не могу понять только одного.

Как Всевышний умудрился дать вам свою церковь, и при это не дать мозги.

Они нужны для того, чтобы понять, что перед Б-гом все равны, и все пожелания возвращаются сторицей.

Желаю Владыке крепкого здоровья.

И вам всем тоже.

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