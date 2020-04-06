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6 апреля • обновлено в 13:35
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Александр Дубинский
Александр Дубинский
Народный депутат Украины Все статьи автора

Коронавирус у настоятеля Киево-Печерской Лавры: перед Б-гом все равны

1.9т

Почитал абсолютно дикие комментарии людей, называющих себя христианами ПЦУ, которые радуются новостям о возможной болезни коронавирусом у настоятеля Киево-Печерской Лавры Владыки Павла.

Не могу понять только одного.

Как Всевышний умудрился дать вам свою церковь, и при это не дать мозги.

Они нужны для того, чтобы понять, что перед Б-гом все равны, и все пожелания возвращаются сторицей.

Желаю Владыке крепкого здоровья.

И вам всем тоже.

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Автор
Александр Дубинский Александр Дубинский
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Александра Дубинского
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Бульба Остап
Бульба Остап
Товарищь, ваше українофобське нутро випирає через рот. Не баптисти , не атеїсти, не прихожани московської церкви пишуть, а саме - ПЦУ?
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Поц, який робить гроші на брехні, повчає людей, що і як їм говорити! Своєю думкою можеш підтерти собі дупу
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