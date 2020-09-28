Береза рассказал о необычных симптомах COVID-19 у себя и жены

Кандидат в мэры Киева Борислав Береза, который заразился COVID-19, сперва ощутил лишь заложенность носа и даже получил другой диагноз – синусит.

О течении коронавируса лидер "Экопартии Березы" рассказал на своей странице в Facebook. Он сообщил, что такой же симптом сперва появился у его жены Наталии. Это произошло 23 сентября.

Сам Береза обратился к врачу 25 сентября. Супругам поставили одинаковые диагнозы.

"Но на выходных у Наташи пропало обоняние. Она так и сказала, что нюх пропал. Я деликатно подметил, что нюх она потеряла лет 27 назад, и получил по лбу. Несмотря на факт домашнего насилия, мы приняли решение отправиться не на снятие побоев, а все же сдать (тесты. – Ред.) на короновирус всей семьей", – пошутил политик.

Он добавил, что у него с женой также была необычно низкая температура. У Березы – от 33,3 до 34,5, у его второй половины – в районе 34,7 градуса. У детей никаких симптомов не было.

"У Наташи тест показал COVID-19, а у нас, что вируса нет. Но мое самочувствие все же как бы намекало, что не все так хорошо. Плюс тяжелое дыхание, кашель и хрипы в верхней части груди мотивировали врача рекомендовать мне повторный ПЦР-тест. Он показал, что таки "корона", – написал кандидат в мэры столицы.

Он добавил, что проконсультировался по поводу лечения у украинских и израильских врачей.

"Протоколы лечения абсолютно разные. И главное отличие, что израильтяне жестко против антибиотиков, а наши уже выписали их мне и жене. В итоге решили лечиться по щадящему протоколу", – рассказал политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее от осложнений COVID-19 умерла жена первого заместителя ирпенского городского головы Александра Маркушина.