Консультативный совет Украины и ОРДЛО: кто в него войдет

Главная Новости
26 марта • обновлено в 13:26
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Консультативный совет Украины и ОРДЛО: нардеп рассказала, кто в него войдет

2.6т
Читать материал на украинском

Украина рассматривает возможность создания консультативного совета, куда войдут представители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, не принадлежащие к руководству "Л/ДНР".

Об этом в эфире ObozTV рассказала народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук. По ее словам, создание такого совета является обязательством Украины в рамках Минских соглашений.

"Совет на самом деле может быть создан. Политическая подгруппа Минской трехсторонней переговорной группы нарабатывает механизмы такого создания. Мы действительно имеем соглашения, в которых в трех пунктах предусмотрены такие переговоры с представителями ОРДЛО. Если я правильно помню, это пункт 9, 11 и 12. На сегодня нарабатывается механизм создания такого возможного совета", – сообщила Верещук.

Нардеп напомнила, что представители ОРДЛО "и так с первого дня создания Минского формата присутствуют и обсуждают те или иные вопросы на трехсторонних контактных переговорах".

"Я читала в прессе, например, что это субъективизирует террористов, боевиков, что это даст им юридические основания, что они будут едва ли не участниками процесса. Я хочу всем тем, кто это говорит и пишет, напомнить, что представители ОРДЛО являются подписантами Минских соглашений, там стоят их фамилии как участников Трехсторонней контактной группы. Но даже без этого они постоянно с первого дня создания Минского формата присутствуют и обсуждают те или иные вопросы на трехсторонних контактных переговорах", – заявила "слуга народа".

Верещук подчеркнула, что в консультативный совет от ОРДЛО должны войти "представители общества" Донбасса, не состоящие в руководстве или военных группировках "Л/ДНР", а также внутренне перемещенные лица.

По ее словам, в состав совета будут допускать людей, "которые не будут признанными боевиками, осужденными в Украине за преступления или находящимися под следствием, которые не будут занимать квазиполитических должностей, не являются представителями непризнанных республик "Л/ДНР".

Нардеп уточнила, что совет будет носить только рекомендационный характер: "Это точно не будет указанием к действию, к делу, не будет иметь никаких формальных юридических признаков".

"Есть уже определенное предложение украинской стороны относительно механизма отбора в совет, ждем предложений Франции, Германии и ОБСЕ", – добавила она.

Консультативный совет Украины и ОРДЛО: кто в него войдет

gazeta.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите по будням в 21:00 на ObozTV.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Минские договоренности" на OBOZREVATEL.

Темы
Минские договоренности Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Ирина Верещук
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса ОРДЛО Партия Слуга народа
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
52
4
Смешно
0
Интересно
10
Печально
16
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Политика

Коронавирус. Самое важное

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги