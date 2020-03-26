Консультативный совет Украины и ОРДЛО: кто в него войдет

Украина рассматривает возможность создания консультативного совета, куда войдут представители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, не принадлежащие к руководству "Л/ДНР".

Об этом в эфире ObozTV рассказала народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук. По ее словам, создание такого совета является обязательством Украины в рамках Минских соглашений.

"Совет на самом деле может быть создан. Политическая подгруппа Минской трехсторонней переговорной группы нарабатывает механизмы такого создания. Мы действительно имеем соглашения, в которых в трех пунктах предусмотрены такие переговоры с представителями ОРДЛО. Если я правильно помню, это пункт 9, 11 и 12. На сегодня нарабатывается механизм создания такого возможного совета", – сообщила Верещук.

Нардеп напомнила, что представители ОРДЛО "и так с первого дня создания Минского формата присутствуют и обсуждают те или иные вопросы на трехсторонних контактных переговорах".

"Я читала в прессе, например, что это субъективизирует террористов, боевиков, что это даст им юридические основания, что они будут едва ли не участниками процесса. Я хочу всем тем, кто это говорит и пишет, напомнить, что представители ОРДЛО являются подписантами Минских соглашений, там стоят их фамилии как участников Трехсторонней контактной группы. Но даже без этого они постоянно с первого дня создания Минского формата присутствуют и обсуждают те или иные вопросы на трехсторонних контактных переговорах", – заявила "слуга народа".

Верещук подчеркнула, что в консультативный совет от ОРДЛО должны войти "представители общества" Донбасса, не состоящие в руководстве или военных группировках "Л/ДНР", а также внутренне перемещенные лица.

По ее словам, в состав совета будут допускать людей, "которые не будут признанными боевиками, осужденными в Украине за преступления или находящимися под следствием, которые не будут занимать квазиполитических должностей, не являются представителями непризнанных республик "Л/ДНР".

Нардеп уточнила, что совет будет носить только рекомендационный характер: "Это точно не будет указанием к действию, к делу, не будет иметь никаких формальных юридических признаков".

"Есть уже определенное предложение украинской стороны относительно механизма отбора в совет, ждем предложений Франции, Германии и ОБСЕ", – добавила она.

gazeta.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

участники Трехсторонней контактной группы в Минске на встрече 11 марта договорились о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО. В протоколах Россия в статусе гаранта-наблюдателя значится наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

54 нардепа от "Слуги народа" выступили против создания консультативного органа с ОРДЛО.

25 марта на заседании ТКГ в Минске планировалось подписание документа о создании консультативного совета, однако из-за карантина подписание было перенесено.

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