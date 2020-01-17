"Конституция ни к чему!" Арахамия высказался о заявлении Гончарука не к Раде

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает нормальным то, что премьер-министр Алексей Гончарук подал заявление об отставке президенту Владимиру Зеленскому, а не в Верховную Раду, как предусмотрено законодательством.
Мнением о ситуации с увольнением премьера он поделился с журналистами в кулуарах парламента, передает LB.ua (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Это об отношениях президента и премьера, и мы пока стоим "в сторонке" от этого процесса", – сказал он.
Арахамия объяснил, почему Гончарук подал заявление президенту, а не в Верховную Раду
По его словам, несмотря на то, что Украина парламентско-президентская республика, парламент все же контролирует партия главы государства.
"Есть президент, у него есть вопрос с премьером, и мы будем поддерживать – как монобольшинство и как представители партии президента – позицию президента по этому поводу", – подчеркнул он.
Нардеп также отверг замечание о том, что согласно Конституции решение об отставке Кабмина принимает исключительно Верховная Рада.
"При чем тут Конституция? Я говорю как председатель фракции: мы – партия президента и поддерживаем решение президента в этом вопросе", – повторяя, сказал Арахамия.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в сети опубликовали аудио разговоров якобы главы Кабмина Алексея Гончарука с чиновниками, где обсуждался курс доллара в Украине и экономические вопросы перед встречей с главой государства Владимиром Зеленским.
В разговоре Гончарук нелестно отзывался о президенте, а также дал понять, что у власти нет видения экономического курса страны.
Позже в интернете оказалась и вторая часть разговора. В нем якобы премьер говорит, что замедление экономического роста создает у президента ощущение неконтролируемости ситуации.
Со временем была обнародована третья запись с разговором Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и двух заместителей главы Национального банка – Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба.
В беседе обсуждали ревальвацию гривни до 20 грн/$ и экономическую стратегию развития Украины, где прозвучало предложение: "А давайте будем что-то производить!"
Как выяснили журналисты, разговор мог быть записан на встрече в формате "на кофе", состоявшейся 16 декабря 2019 года.
В СМИ тем временем начали появляться данные якобы о скором уходе Гончарука. Отмечается, что премьер уже мог написать заявление об отставке, которое подпишут "с минуты на минуту".
Однако вскоре появилось официальное опровержение Кабмина.
Сам Гончарук не подтвердил и не опроверг, что голос на записях принадлежит ему. Вместо этого премьер заявил о целенаправленной кампании против правительства.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал ее президенту Владимиру Зеленскому с правом внести в парламент.
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