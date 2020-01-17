"Конституция ни к чему!" Арахамия высказался о заявлении Гончарука не к Раде

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает нормальным то, что премьер-министр Алексей Гончарук подал заявление об отставке президенту Владимиру Зеленскому, а не в Верховную Раду, как предусмотрено законодательством.

Мнением о ситуации с увольнением премьера он поделился с журналистами в кулуарах парламента, передает LB.ua (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Это об отношениях президента и премьера, и мы пока стоим "в сторонке" от этого процесса", – сказал он.

Арахамия объяснил, почему Гончарук подал заявление президенту, а не в Верховную Раду

По его словам, несмотря на то, что Украина парламентско-президентская республика, парламент все же контролирует партия главы государства.

"Есть президент, у него есть вопрос с премьером, и мы будем поддерживать – как монобольшинство и как представители партии президента – позицию президента по этому поводу", – подчеркнул он.

Нардеп также отверг замечание о том, что согласно Конституции решение об отставке Кабмина принимает исключительно Верховная Рада.

"При чем тут Конституция? Я говорю как председатель фракции: мы – партия президента и поддерживаем решение президента в этом вопросе", – повторяя, сказал Арахамия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал ее президенту Владимиру Зеленскому с правом внести в парламент.

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