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17 января • обновлено в 17:40
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"Конституция ни к чему!" Арахамия высказался о заявлении Гончарука не к Раде

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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает нормальным то, что премьер-министр Алексей Гончарук подал заявление об отставке президенту Владимиру Зеленскому, а не в Верховную Раду, как предусмотрено законодательством.

Мнением о ситуации с увольнением премьера он поделился с журналистами в кулуарах парламента, передает LB.ua (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Это об отношениях президента и премьера, и мы пока стоим "в сторонке" от этого процесса", – сказал он.

Арахамия объяснил, почему Гончарук подал заявление президенту, а не в Верховную Раду

Арахамия объяснил, почему Гончарук подал заявление президенту, а не в Верховную Раду

По его словам, несмотря на то, что Украина парламентско-президентская республика, парламент все же контролирует партия главы государства.

"Есть президент, у него есть вопрос с премьером, и мы будем поддерживать – как монобольшинство и как представители партии президента – позицию президента по этому поводу", – подчеркнул он.

Нардеп также отверг замечание о том, что согласно Конституции решение об отставке Кабмина принимает исключительно Верховная Рада.

"При чем тут Конституция? Я говорю как председатель фракции: мы – партия президента и поддерживаем решение президента в этом вопросе", – повторяя, сказал Арахамия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в сети опубликовали аудио разговоров якобы главы Кабмина Алексея Гончарука с чиновниками, где обсуждался курс доллара в Украине и экономические вопросы перед встречей с главой государства Владимиром Зеленским.

  • В разговоре Гончарук нелестно отзывался о президенте, а также дал понять, что у власти нет видения экономического курса страны.

  • Позже в интернете оказалась и вторая часть разговора. В нем якобы премьер говорит, что замедление экономического роста создает у президента ощущение неконтролируемости ситуации.

  • Со временем была обнародована третья запись с разговором Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и двух заместителей главы Национального банка – Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба.

  • В беседе обсуждали ревальвацию гривни до 20 грн/$ и экономическую стратегию развития Украины, где прозвучало предложение: "А давайте будем что-то производить!"

  • Как выяснили журналисты, разговор мог быть записан на встрече в формате "на кофе", состоявшейся 16 декабря 2019 года.

  • В СМИ тем временем начали появляться данные якобы о скором уходе Гончарука. Отмечается, что премьер уже мог написать заявление об отставке, которое подпишут "с минуты на минуту".

  • Однако вскоре появилось официальное опровержение Кабмина.

  • Сам Гончарук не подтвердил и не опроверг, что голос на записях принадлежит ему. Вместо этого премьер заявил о целенаправленной кампании против правительства.

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Читайте все новости по теме "Скандалы вокруг "Слуги народа"" на OBOZREVATEL.

Автор
Марта Рок
Тема
Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персоны
Владимир Зеленский Алексей Гончарук Давид Арахамия
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Нагадую пану Арахамія, що "Слуга народу" - це політична партія України, а не Президента.
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россия москва
россия москва
какая конституция может быть в не.дос.тра.не? из-за океана пришлют методичку, по ней и живите.
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