Тюрьма за пост и контроль новостей: чем угрожает украинцам новый закон о СМИ от команды Зе

"Слуги народа" продвигают новый законопроект, который будет регулировать работу СМИ в Украине. Он так и называется – "О медиа", и уже получил одобрение профильного Комитета. Вскоре его вынесут на рассмотрение в Верховную Раду, но уже на нынешней стадии он вызывает много вопросов.

Что изменится в жизни СМИ и даст ли новый закон власти рычаги влияния на медиа – читайте в материале OBOZREVATEL.

Шесть законов - в один. Но сомнительный

Закон "О медиа", если рассматривать его поверхностно, должен принести много пользы. Например, вместо 6 законов, регулирующих разные медиа (ТВ, радио и т.д.), будет один. Более того – наконец-то будут регулироваться онлайн-СМИ.

Также эти нововведения связаны с обязательствами Украины перед Европейским Союзом. Еще в 2014 году страна подписала Соглашение об Ассоциации, поэтому должна соблюдать ряд норм. Речь идет не только об экономике, но и о других сферах: отсутствие дискриминации, регулирование СМИ, контента и так далее.

Однако, если вчитаться в 173 страницы законопроекта, то становится понятно, что не все так радужно - под раздачу могут попасть блогеры, Нацсовет получает огромные полномочия, а новостной сайт можно будет "прикрыть" буквально за 2 дня. Но обо всем по порядку.

Кого затронет (спойлер: чуть ли не всех)

Очевидно, что под действие закона подпадают привычные нам ТВ, радио, печатные издания, онлайн-СМИ. А вот обязательства популярных в последнее время блогеров вызывают вопросы. Дело в том, что формулировка "онлайн-медиа" в законопроекте подана довольно размыто.

"Онлайн-медиа – медиа, которое распространяет информацию в текстовой, аудио, визуальной или другой форме в электронном (цифровом) виде при помощи сети Интернет, в том числе с использованием программного обеспечения и устройств для интерактивных массовых коммуникаций", – говорится в проекте.

Фактически, под это определение попадают лидеры общественного мнения, блогеры и политики, которых порой читает больше людей, чем некоторые СМИ. Однако в законе прописано, что он не будет касаться физлиц, которые не действуют как медиа. Вот только те же блогеры или авторы Telegram-каналов, судя по определению изложенному в законе, вполне действуют как медиа.

В любом случае, такие "зыбкие" трактовки позволят впоследствии манипулировать нормами закона и устраивать избирательное правосудие для ЛОМов (лидеров общественного мнения) и других активных пользователей соцсетей.

Закон "О медиа" скоро внесут в Раду

Штрафы и карт-бланш Нацрады

Кроме как получить лицензию, субъекты медиа будут обязаны и придерживаться её условий. До 2022 года в онлайн-СМИ первоочередно должен открываться украиноязычный интерфейс, а в печатных – на государственном языке должен выходить тираж (на других языках можно, но только ровно в таком же тираже). Телевидение и радио до 2024 года должны перейти на норму: 90% вещания на украинском для общенациональных СМИ и 80% – для местных.

Кроме того, в законе прописаны нарушения, за которые будут наказывать медиа. Все их поделят на три группы:

незначительные;

значительные;

грубые.

К незначительным отнесут нарушение сроков ответа на запрос Нацрады, неразмещение актуальной информации о структуре собственности, нарушение правил вещания в дни траура, нарушение порядка агитации, распространение фильмов или программ, одним из участников которых является лицо, угрожающее национальному медиапространству и так далее.

Список значительных нарушений объединит в себе дискриминирующие высказывания, распространение запрещенных фильмов, порнографических материалов, пропаганду наркотиков, программы, рассказывающие, как изготовить бомбу или психотропы и так далее. Отдельно стоит отметить, что в этот список входит запрет на информацию, позитивно оценивающую деятельность СССР.

Кратко говоря, в позитивном ключе можно писать или вещать только о тех людях или событиях того периода, которые способствовали развитию украинской науки и культуры. Кстати, то же самое касается и стран-агрессоров. Нельзя будет позитивно высказываться в их адрес или в сторону действий их политиков.

Законопроект "О медиа" от "Слуги народа"

Грубые нарушения – это: призывы к свержению конституционного режима, нарушению территориальной целостности Украины, разжигание межнациональной или религиозной ненависти, пропаганда терроризма, работа без лицензии, отказ в проведении проверки Нацрадой и подобные этому действия.

Для ТВ и радио штрафы будут самыми большими – от 5 до 25% от размера лицензионного сбора или от 5 до 75 минимальных зарплат. Для газет и журналов – тоже 5-75 минимальных зарплат, а вот онлайн-СМИ за нарушения грозит блокировка, но штрафы ниже – от 1 до 5 минимальных зарплат.

Если закон примут, то все вопросы медиа будет курировать Национальный совет по вопросам ТВ и радио. Фактически, у него будет полный карт-бланш в отношении СМИ. Именно Нацрада будет решать, какое нарушение является грубым, какую штрафную санкцию применить к СМИ, а может даже организовать проверку – отказывать нельзя.

Более того, с подачи Нацрады смогут закрыть сайт или отозвать лицензию у телеканала. Для этого им нужно будет подать заявление в Окружной административный суд Киева. В случае, если кейс посчитают "особой общественной важности", то решение примут за два дня.

Дезинформация: за вранье можно будет сесть

Отдельно Министерство культуры, молодежи и спорта выпустило черновик закона, который идет бок о бок с законом "О медиа" – о противодействии дезинформации.

Сразу стоит прояснить:

Дезинформацией будут считать те недостоверные факты, которые искажают сведения о людях, событиях или явлениях государственного масштаба;

Сатира, оценочные суждения или пародия – не будут считаться дезинформацией.

По словам профильного министра Владимира Бородянского, этот законопроект должен помочь сформировать в Украине сознательное информационное общество.

За дезу будут штрафовать, причем неслабо. В случае, если СМИ согласится опровергнуть свои заявления, то за первые два случая дезинформации не накажут. А вот за третий дадут штраф в 1000 минимальных зарплат (около 194 тысяч долларов). Отказ опровергать дезу обойдется в 2000 минимальных зарплат.

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При этом систематическое массовое распространение недостоверной информации потянет на штраф поменьше – 85-170 тысяч гривен. Но могут дать и два года исправительных работ. Правда, что именно считать массовой дезинформацией, в Минкульте не указали.

Можно сесть и за решетку. В случае, если дезинформацию будут распространять с помощью ботов – светит срок от 2 до 5 лет, а тем, кто это финансировал – от 3 до 5. Максимальный срок – от 5 до 7 лет - можно получить за повторное массовое распространение недостоверной информации.

Дезинформация в Украине

Также Минкульт в своем черновике вводит должность "информационного уполномоченного", который будет следить за соблюдением закона, а также понятия "индекс доверия". Любое СМИ сможет получить его и разместить соответствующие метки на своих платформах, если:

Они распространяют достоверную информацию;

Журналисты издания придерживаются правил профессиональной этики;

У издания прозрачная структура собственности;

Публикуют ответы или опровержения недостоверной информации.

Продлевать "индекс доверия" придется ежегодно.

Из-за множества размытых формулировок оба законопроекта, в случае если их примут, могут использоваться вовсе не для регулирования работы СМИ, а для прямого или косвенного на них влияния. Фактически, планируется создание надзирательного органа, которым станет Нацрада.

Именно она будет решать, как и за что наказывать журналистов. А учитывая, что Нацраду будет выбирать непосредственно власть, то она сможет стать карательным инструментом против неугодных медиа.

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