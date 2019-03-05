Коломойский впервые публично поддержал Зеленского

Украинский олигарх Игорь Коломойский поддержал кандидата в президенты Владимира Зеленского и назвал его символом смены поколений.

"Для меня Зеленский — это некий символ. Символ смены поколений. Украина нуждается не в одном Зеленском, а в миллионах Зеленских", — сказал он в интервью ВВС (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Игорь Коломойский "Деловая столица"

Примечательно, что это первая публичная поддержка Коломойским шоумена, который претендует на президентский пост.

Помимо всего, олигарх заверил, что деньги из ПриватБанка не выводились на счета Зеленского. Он подчеркнул, что расценивает подобные обвинения как "фейк-ньюс". Более того, Коломойский добавил, что если ему покажут, куда и как выводили средства, то он их вернет.

"В современном мире деньги никуда не могут деться. Они с одних счетов должны попасть на другие счета. Если они покажут, куда и сколько мы забрали, то мы готовы, конечно же, все вернуть", — сказал он.

На вопрос, являются эти выборы для него шансом взять реванш в ситуации с ПриватБанком, Коломойский ответил отрицательно. "Нет, это вообще несвязанные вещи. У нас нет вопроса мести", — заверил олигарх.

Напомним, сам Зеленский отрицает, что Коломойский оказывает ему какую-либо поддержку. "Это неправда. Я никакая не игрушка в руках Коломойского", — категорично ответил он журналистам.

На вопрос, будут ли закрыты дела о выводе капитала в случае его избрания президентом, Зеленский ответил: "Все мы перед законом равны. Будь то человек, будь то олигарх, будь то крупнейший бизнесмен".

"Если кто-то что-то украл, и это доказано правоохранительными органами, этот человек обязан вернуть. Никто ничего закрывать не будет", — сказал кандидат в президенты.

Владимир Зеленский "Українські Новини"

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