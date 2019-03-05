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Коломойский впервые публично поддержал Зеленского

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Украинский олигарх Игорь Коломойский поддержал кандидата в президенты Владимира Зеленского и назвал его символом смены поколений.

"Для меня Зеленский — это некий символ. Символ смены поколений. Украина нуждается не в одном Зеленском, а в миллионах Зеленских", — сказал он в интервью ВВС (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Игорь Коломойский

Игорь Коломойский

"Деловая столица"

Примечательно, что это первая публичная поддержка Коломойским шоумена, который претендует на президентский пост.

Помимо всего, олигарх заверил, что деньги из ПриватБанка не выводились на счета Зеленского. Он подчеркнул, что расценивает подобные обвинения как "фейк-ньюс". Более того, Коломойский добавил, что если ему покажут, куда и как выводили средства, то он их вернет.

"В современном мире деньги никуда не могут деться. Они с одних счетов должны попасть на другие счета. Если они покажут, куда и сколько мы забрали, то мы готовы, конечно же, все вернуть", — сказал он.

На вопрос, являются эти выборы для него шансом взять реванш в ситуации с ПриватБанком, Коломойский ответил отрицательно. "Нет, это вообще несвязанные вещи. У нас нет вопроса мести", — заверил олигарх.

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Напомним, сам Зеленский отрицает, что Коломойский оказывает ему какую-либо поддержку. "Это неправда. Я никакая не игрушка в руках Коломойского", — категорично ответил он журналистам.

На вопрос, будут ли закрыты дела о выводе капитала в случае его избрания президентом, Зеленский ответил: "Все мы перед законом равны. Будь то человек, будь то олигарх, будь то крупнейший бизнесмен".

"Если кто-то что-то украл, и это доказано правоохранительными органами, этот человек обязан вернуть. Никто ничего закрывать не будет", — сказал кандидат в президенты.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

"Українські Новини"

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Владимир ЗеленскийИгорь Коломойский
Место
Украина
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Herman Mykola
Herman Mykola
завжди поважав Зеленського як коміка. Тепер він для мене клоун !!!!! ненавижу!
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
выдающийся комик-и политика...это нонсенс...как и выдающийся боксёр-мэр Киева...
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Головин Максим
Головин Максим
Негарно , Ігоре Валерійовичу , брехати чесному єврею . Сам же Гордону казав , що платитимеш будь кому / треба розуміти , що навіть ворогам України / , аби лишень вони були проти Порошенка і тут же звучить заява " ... У нас нет вопроса мести ..." . Нема віри тому , хто збрехав хоч раз ... І навіщо ховатися в Ізраїлі , якщо гроші з Привата не виводилися ? А в офшорах гроші хіба на окремих кучках лежать в залежності звідки поступили , що ви говорите , що не платили Зебені грошима , виведеними з Привату ? Мабуть банкіри там сидять і перебирають куп'юри , щоб до Зебені не попали ті , що з Привату ...
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