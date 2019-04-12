Коломойский признался, что юрист Зеленского — его адвокат

Олигарх Игорь Коломойский подтвердил, что Андрей Богдан, который занимается юридическими вопросами предвыборной кампании Владимира Зеленского, является его личным адвокатом.

Эту информацию Коломойский озвучил журналистам программы "Схемы: коррупция в деталях", пишет "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На вопрос, почему юрист Зеленского Богдан часто летал в Женеву, когда там жил Коломойский, а затем — в Тель-Авив, куда он переехал позже, олигарх ответил: "Он, прежде всего, мой адвокат".

Игорь Коломойский lb.ua

На уточняющий вопрос, действительно ли Богдан совмещает работу адвоката бизнесмена и сотрудничество со штабом Зеленского, Коломойский сказал: "Я вам скажу, что он еще работает и на других людей, что вызывает у меня раздражение. Потому что возникает вопрос: есть ли конфликт интересов? Вы же понимаете, что, начиная с Авраама, все люди как-то между собой связаны".

Сам Богдан отказался говорить о причинах посещения Женевы и Тель-Авива, ссылаясь на то, что это "частная жизнь".

"Моя частная жизнь не может быть без моего желания открыта ни журналистам, ни кому-либо другому. Я не являюсь ни публичное лицом-политиком, ни госслужащим", — заявил юрист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Коломойский рассказал, что идея уйти в политику у Зеленского могла появиться еще в 2015 году, когда запустился сериал "Слуга народа", где он сыграл главную роль. О решении баллотироваться на пост президента Зеленский отдельным лицам сообщил еще в 2017 году. Первым узнал именно Коломойский.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!