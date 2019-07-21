Колесников: я проголосовал за мир - надеюсь, уже в этом году

Борис Колесников, кандидат в народные депутаты Украины по 49 избирательному округу, проголосовал в Константиновке Донецкой области. Политик ожидает, что новоизбранный парламент сможет остановить войну на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба "Оппозиционного блока".

opposition.com.ua

"Я, как и весь Донбасс, прежде всего жду от нового парламента мира. Когда-то наши родители говорили нам о том, что важнее мира ничего нет, и главное - чтобы не было войны. Тогда никто из нас до конца не понимал, что это значит. Сейчас это почувствовали все", - отметил Колесников.

По его словам, не остановив войну, Украина не сможет достичь экономического развития и социально ощутимого результата.

"Без мира Украина не имеет перспектив. Я голосовал за мир и надеюсь, что новому парламенту удастся быстро, уже в этом году добиться мира. Главные задачи нового парламента - мир, экономика. Экономика не ради экономики, а ради социально ощутимого результата. Все остальное - вторично. Нам нужно выбираться из ямы, в которую наша страна попала еще в 1991 году. Все страны Восточной Европы оказались успешными. В 1991 году мы были пятой экономикой Европы, а сегодня мы - на 40 месте из 40. Это - настоящий позор, и нам нужно сделать все, чтобы занять достойное место и в Европе, и в мире", - подчеркнул Колесников.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Борис Колесников от имени "Оппозиционного блока" раскритиковал экономическую часть договора об ассоциации с ЕС. По его мнению, прописанные там положения "убивают украинское сельское хозяйство".

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