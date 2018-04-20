Кнут и пряник: у Порошенко придумали новое наказание для злостных алиментщиков

В парламенте зарегистрировали пакет законопроектов об усилении ответственности злостных неплательщиков алиментов и материальные стимулы для добросовестных родителей.

Как заявила на брифинге председатель межфракционного объединения "Чужих детей не бывает" Ирина Луценко, речь идет о трех документах, передает ТСН.

Законопроект №8296 стал продолжением закона об алиментах, который вступил в силу в начале 2018 года.

"Вместе со специалистами Министерства юстиции разработали новый законопроект, ужесточающий право детей на надлежащее содержание. Среди предложенного нами - штрафы за неуплату алиментов свыше 1 года, увеличение минимального размера алиментов, запрет на отчуждение имущества должника по алиментам, а также недопущение на высокие должности злостных неплательщиков алиментов", - сообщила она.

Законопроект №8295 предлагает отменить налогообложение алиментов от родителей-нерезидентов и предоставить налоговую скидку на внешкольное, дошкольное и школьное образование детей.

"Мы хотим создать дополнительные стимулы для родителей, которые вкладываются в развитие детей и платят за музыкальную школу, частный садик, спортивную секцию, курсы английского. Поэтому предлагаем распространить налоговую льготу на такое образование", - сообщила народный депутат.

Третий законопроект №8294 предусматривает предоставление материальной помощи, бесплатного отпуска с зачислением в трудовой стаж родителям, которые ухаживают за тяжелобольными детьми на период оформления инвалидности.

"Этим пакетом законопроектов мы хотим, с одной стороны, защитить права детей, а с другой - стимулировать родителей, которые заботятся о своем ребенке. Надеюсь на быстрое рассмотрение в парламенте, ведь здесь нет политических вопросов", - подчеркнула Луценко.

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