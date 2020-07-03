Нардеп от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Илья Кива на заседании Верховной Рады переписывался с абонентом "Яна Блядинская".

Как передает "Цензор.нет", женщина отправила парламентарию фото ребенка, а в ответ получила сообщение о расходах нардепа.

"3000 тебе + 7500 лагерь + 5 Дима + 1000 твоя мама. 16 000 – потраченные деньги на этой неделе на тебя. Содержание и нахождение охранника 1500 – еженедельно + ежемесячная зарплата + оплата аренды дома", – писал Кива.

Кива попался на переписке с женщиной. Фото - Цензор.нет

Во время переписки нардепу пришло оповещение от российского Telegram-канала "Models market channel". Как передает источник, это "агентство свиданий с моделями" и чтобы присоединиться к каналу, нужно отправить его создателям $500, а чтобы стать "ультра-топ клиентом" – $1500.

Кива попался на переписке с женщиной. Фото - Цензор.нет

Кива попался на переписке с женщиной. Фото - Цензор.нет

Как писал OBOZREVATEL, нардепы от "Слуги народа" 30 июня обсуждали "алкопати" на заседании Рады, в сеть попала их переписка.