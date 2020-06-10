Временно оккупированные территории Донбасса вернутся в Украину после смены власти в России, когда там "прекратят дебилизм".

Об этом в интервью "Фактам" рассказал журналист Денис Казанский, который вошел в состав группы переселенцев от Донецкой области на переговорах Трехсторонней контактной группы.

Он отметил, что надеется на "здравый смысл" и что "россияне все же рано или поздно прекратят этот дебилизм".

Казанский сказал, когда Донбасс вернется в Украину

"Я считаю, что война когда-то закончится. И рано или поздно России точно должна надоесть вся эта история. Да и власть там когда-нибудь все же сменится – им вся эта кампания со всех сторон невыгодна – то, что сейчас происходит", – добавил журналист.

Казанский указал, что в переговорах никто не воспринимает всерьез так званных представителей "ЛДНР". Он подчеркнул, что ошибочно считать, что якобы все люди на оккупированной территории поддерживают террористов.

"Я не сторонник того, чтобы всех чесать под одну гребенку: утверждать, что весь оккупированный Донбасс в едином порыве ждет Украину или в едином порыве хочет в Россию. Есть разные люди…Наш голос в ТКГ – это голос другого Донбасса, который никогда не признавал „ЛНР“ и „ДНР“. С первого дня существования этих организаций не считал их легитимными, имеющими право что-то озвучивать от имени Донбасса. Поэтому я бы не воспринимал серьезно любые посылы со стороны этих организаций", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Денис Казанский рассказал, что во время переговоров представители ОРДЛО пытались провоцировать украинскую сторону.

Напомним, что журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский, а также врач-травматолог Константин Либстер и юрист, глава ОО "Луганское землячество" Вадим Горан вошли в Трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта на Донбассе.

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