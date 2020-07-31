Казанский прокомментировал планы Кравчука "идти на компромиссы" в ТКГ

Журналист Денис Казанский, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе от переселенцев Донецкой области, напомнил, что Украина на переговорах в Минске давно шла на уступки по Донбассу.

Так он прокомментировал слова назначенного главой украинской делегации в ТКГ первого президента Леонида Кравчука, заявившего о готовности идти на компромиссы с представителями других сторон. Мнением Казанский поделился на своей странице в Facebook.

"На самом деле, Украина в ходе минских переговоров шла на компромиссы уже не раз. Например, еще в 2014 году был принят и подписан президентом закон об особом статусе Донбасса, который затем продлевали каждый год. А осенью 2019-го Украина согласилась на имплементацию "формулы Штайнмайера", что также вызвало серьезное неприятие у части украинского общества", – отметил он.

При этом, подчеркнул Казанский, Россия и ее оккупационные администрации в "Л/ДНР" за это время не сделали ни одного шага навстречу Украине.

"Позиция россиян и их боевиков, которую лично я увидел на переговорах в ТКГ – "будет либо так, как хотим мы, либо никак". Мне сложно представить себе компромиссы в такой ситуации", – признался он.

Журналист также добавил, что ему сложно комментировать и само назначение Леонида Кравчука в ТКГ, поскольку смысл такого действия до конца не ясен. Единственное, в чем он уверен: надо понимать, что должность, которую на общественных началах занял первый президент, номинальная.

"Леонид Кучма формально возглавлял ТКГ до этой недели, но я ни разу с ним не сталкивался во время переговоров, и никак не ощущал его участия. Как будет с Леонидом Кравчуком – еще не знаю. Но в любом случае следует помнить, что украинская делегация в Минске не может принять или подписать ничего такого, с чем будет не согласно руководство страны", – подытожил Казанский.

Пост журналиста (Facebook Денис Казанский)

Как сообщал OBOZREVATEL, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что остановить войну на Донбассе – непросто, поскольку многие террористы воюют там за деньги. По его словам, украинская сторона в ТКГ должна постоянно вносить предложения по урегулированию конфликта на востоке Украины, а также быть способной к переговорам, компромиссам, предложениям и уступкам.