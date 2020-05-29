Главная Новости
29 мая • обновлено в 23:08
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Кастрировать!" Ляшко резко высказался о полицейских из Кагарлыка

821
Читать материал на украинском

Экс-нардеп Олег Ляшко заявил, что полицейских из Кагарлыка, подозреваемых в изнасиловании молодой женщины, нужно кастрировать.

Об этом он заявил в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером". По словам Ляшко, нужно принять соответствующий закон и притянуть виновных к ответственности именно таким образом.

"По Кагарлыку вот спрашивают: что нужно делать? Кастрировать! Что ж еще. Вот полицейский берет и насилует эту женщину. Зачем он её насилует, паразит? Кастрировать! Закон надо принять и притянуть к ответственности", – высказался Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Свобода слова Савика Шустера" на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Темы
Свобода слова Савика Шустера Секс-скандал в полиции Кагарлыка
Персоны
Савик Шустер Олег Ляшко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 22 811.

    Вылечились: 8934. Умерли: 679.

  • В мире заболели более 5,9 млн человек, погибли – более 362 тысяч.

  • В Китае признались, что коронавирус пошел не из рынка Уханя, и животные здесь ни при чем.

  • Умирают к концу второй недели: ученые из Франции назвали группу риска при заболевании COVID-19.

  • Врач заявил об опасных изменениях в крови при коронавирусе. Они провоцируют разрушение органов и клеток в организме.

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги