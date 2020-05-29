"Кастрировать!" Ляшко резко высказался о полицейских из Кагарлыка

Экс-нардеп Олег Ляшко заявил, что полицейских из Кагарлыка, подозреваемых в изнасиловании молодой женщины, нужно кастрировать.

Об этом он заявил в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером". По словам Ляшко, нужно принять соответствующий закон и притянуть виновных к ответственности именно таким образом.

"По Кагарлыку вот спрашивают: что нужно делать? Кастрировать! Что ж еще. Вот полицейский берет и насилует эту женщину. Зачем он её насилует, паразит? Кастрировать! Закон надо принять и притянуть к ответственности", – высказался Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Следователи ГБР сообщили о подозрении в деле об изнасиловании и избиении оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлыцкого ОП Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области.

В Киеве арестовали полицейских из Кагарлыка Сергея Сулиму и Николая Кузива, подозреваемых в изнасиловании.

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