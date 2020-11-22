Карасев назвал ожидаемой победу "Слуги народа" и "Батьківщини" на местных выборах

Результаты местных выборов, победителями на которых стали политические силы Владимира Зеленского и Юлии Тимошенко не стали неожиданностью. Официальные итоги Центральной избирательной комиссии (ЦИК) только зафиксировали реальные рейтинги и уровень поддержки людей.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"По количеству депутатов всех уровней первое место заняла "Слуга народа", второе место – "Батьківщина". Эти результаты не являются сюпризами. Из "Слугой народа" все понятно: и партия власти, и ресурс, и бренд Зеленского работает. Второе место по количества депутатов – партия "Батьківщина". Партия давно активно работает в регионах и в течение многих лет была победителем на выборах в территориальных общинах", – подчеркнул эксперт.

По его словам, отдельные политические силы, которые имеют достаточно медиаресурсов, занимались самопиаром, утверждая, что именно они завоевали первенство на этих выборах. Официальные данные ЦИК сняли любые вопросы относительно победителей местной кампании.

"Сегодня многие политические силы делают такие самоанонсы, что именно они победили на местных выборах. Об этом говорит ОПЗЖ, "Европейская солидарность", другие политические силы. Но если посмотреть официальные данные – статистика есть статистика, арифметика есть арифметика. Первое место – "Слуга народа", второе место – "Батькивщина", – отметил Карасев.

Напомним, по официальным данным Центральной избирательной комиссии, "Слуга народа" получила поддержку 17.59% избирателей и провела в местные советы около 6000 депутатов. "Батьківщину" Юлии Тимошенко поддержало 12.39% украинцев, ее на местах будут представлять более 4 200 избранников.