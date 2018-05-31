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Капитуляция или наступление? Порошенко озвучил планы по войне на Донбассе

2.2тЧитать новость на украинском

Президент Украины Петр Порошенко не планирует военного наступления так же, как и капитуляции в вопросе освобождения Донбасса.

"Я отвергаю две крайности на пути к миру: касательно ура-патриотической идеи авантюрного военного наступления, что потребует миллионов жизней, и еще одну крайность – капитуляцию", - заявил Порошенко на празднике последнего звонка в Ямницком лицее в Ивано-Франковской области, передает "Интерфакс-Украина".

При этом глава государства подчеркнул: "Мы никому не отдадим ни одного клочка украинской земли! И это мнение разделяют большинство украинцев".

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Петр Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская разведка узнала, что командование российско-террористических войск на Донбассе размещает личный состав на объектах гражданской инфраструктуры, а военную технику во дворах частных домов.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Петр Порошенко
Место
УкраинаИвано-Франковск
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