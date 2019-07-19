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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Кандидат в нардепы Манько избивал автоматом правоохранителя и украл деньги из банка

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Скандальный кандидат в нардепы Валентин Манько, который баллотируется на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины, в 2010 году нанес мужчине телесные повреждения, в 2014 избил правоохранителя автоматом, а в 2018 – на него поступило заявление о том, что он не вернул в банк деньги.

Так, в 2010 году в Васильковском райотделе милиции (Киевская область) было написано заявление о том, что Манько нанес телесные повреждения Сергею Овсянкину в кафе "Галактика" села Чаплино (Днепропетровская область), написала "Днепровская Панорама".

Летом 2014 года он избил сотрудника ППС Сергея Васейко. Правоохранитель, находясь в отпуске, зашел в кафе в селе Григорьевка (Херсонская область) за сигаретами, где у него возникла ссора с мужчиной кавказской национальности, который позвонил Манько и позвал того “на разборку” с Васейко.

Валентин Манько

Валентин Манько

"Днепровская Панорама"

Приехав на место, Манько достал автомат Калашникова, начал оскорблять сотрудников правоохранительных органов и вместе с кавказцем и его друзьями избил Васейко прикладом.

Затем, в январе 2018 года, на него поступило заявление в полицию о том, что он взял в банке кредит на сумму 323 301 гривен еще в 2007 году, так и не вернув их.

Документы

Документы

"Днепровская Панорама"

Документы

Документы

"Днепровская Панорама"

Документы

Документы

"Днепровская Панорама"

Документы

Документы

"Днепровская Панорама"

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Валентин Манько
Место
Украина
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