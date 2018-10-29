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Как вернуть Крым и Донбасс: Украине дали совет

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Война на Донбассе может стать замороженным конфликтом, но Украина не согласится на такой исход.

Такое мнение высказал британский военный эксперт Глен Грант в интервью LIGA.net, отметив необходимость продолжать возвращать захваченные территории.

"Донбасс может стать замороженным конфликтом. Но абсолютно ясно, что Украина его не примет. Нужно продолжать политику того, что возвращение Донбасса произойдет. Как и будет возвращение Крыма", - подчеркнул он.

По словам Гранта, конфликт будет существовать только в том случае, если Украина будет и дальше стороной в Минске, и если в Минске все будет по-прежнему.

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"Формальная позиция России в целом: хорошо, мы не атакуем, но мы и не движемся назад. Если Украина это принимает, то это политическое решение, потому что это значит продолжение нынешнего положения, без боев, по сути, формализация того, что Донбасс – это не часть Украины. Ситуация становится напряженной, более четырех лет Украина не контролирует Донбасс. И в какой-то момент это станет чрезвычайно сложной проблемой. Посмотрите на Молдову, Приднестровье – 28 лет, это очень долго", - заключил он.

Как сообщил OBOZREVATEL, ранее офицер ВСУ предложил решение по Донбассу. По его словам, Украине следует использовать опыт социальной работы США в пост-гитлеровской Германии.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Глен Грант
Место
Украина
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Мороз Дмитрий
Мороз Дмитрий
Украине бы Киев вернуть, Львов, Харьков, Одессу, .... Ведь всё под властью Вашингтона.)
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Никак...
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Влад Жирнов
Влад Жирнов
Как вернуть Крым и Донбасс: Украине дали совет войти в состав России 🤣🤣🤣
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