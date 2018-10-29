Как вернуть Крым и Донбасс: Украине дали совет

Война на Донбассе может стать замороженным конфликтом, но Украина не согласится на такой исход.

Такое мнение высказал британский военный эксперт Глен Грант в интервью LIGA.net, отметив необходимость продолжать возвращать захваченные территории.

"Донбасс может стать замороженным конфликтом. Но абсолютно ясно, что Украина его не примет. Нужно продолжать политику того, что возвращение Донбасса произойдет. Как и будет возвращение Крыма", - подчеркнул он.

По словам Гранта, конфликт будет существовать только в том случае, если Украина будет и дальше стороной в Минске, и если в Минске все будет по-прежнему.

"Формальная позиция России в целом: хорошо, мы не атакуем, но мы и не движемся назад. Если Украина это принимает, то это политическое решение, потому что это значит продолжение нынешнего положения, без боев, по сути, формализация того, что Донбасс – это не часть Украины. Ситуация становится напряженной, более четырех лет Украина не контролирует Донбасс. И в какой-то момент это станет чрезвычайно сложной проблемой. Посмотрите на Молдову, Приднестровье – 28 лет, это очень долго", - заключил он.

Как сообщил OBOZREVATEL, ранее офицер ВСУ предложил решение по Донбассу. По его словам, Украине следует использовать опыт социальной работы США в пост-гитлеровской Германии.