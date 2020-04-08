Точно не в апреле: Шмыгаль заявил, что работает над планом смягчения карантина

Кабинет министров разрабатывает план по снятию ограничений, введенных в Украине из-за коронавируса.

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Но это произойдет точно не в апреле, сообщил в Telegram глава правительства Денис Шмыгаль.

"Украина обязательно вернется к привычному образу жизни. Мы еще погуляем в парках, съездим к друзьям, сходим в кафе. Однако, к сожалению, это точно будет не в этом апреле. Уже сейчас правительство работает над соответствующим планом, где будет четко расписано, какие именно ограничительные меры и с какой даты будут отменены", – отметил премьер.

Он заверил, что карантинные меры обязательно будут ослаблены, но говорить об этом можно будет только в мае.

Как сообщал OBOZREVATEL, Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине, скорее всего, будет продлен после 24 апреля до начала мая.

Напомним, что Кабмин 8 апреля поддержал внесение изменений в постановление о предотвращении распространения коронавируса. В стране официально изменен перечень объектов, которые могут работать во время карантина, а также уточнены категории граждан 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции.

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