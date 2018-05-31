Исключительный случай: Бабченко может получить украинское гражданство

Если российский журналист Аркадий Бабченко подаст запрос на получение украинского гражданства, то получит его.

Об этом заявил народный депутат Украины от "Народного фронта" Антон Геращенко, передает 112.

"Это тот случай, когда нужно спрашивать у него. Я уверен, что если Аркадий Бабченко обратится в органы государственной миграционной службы или же к президенту Украины, то он и его семья получит такое гражданство. Но для этого нужно его обращение", - подчеркнул он.

По его словам, гражданство может быть предоставлено в случае прямого обращения к президенту Украины.

"Есть механизм, когда президент Украины имеет право по закону давать в исключительных случаях своим указом гражданство безо всяких там проживаний в Украине родственников. Это делается одномоментно", - заявил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, информацию о смерти Бабченко правоохранители распространили ради поимки преступника.