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27 октября • обновлено в 21:06
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Соратники Трампа пытались устроить встречу с Зеленским: в деле об импичменте случился новый поворот

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Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани в мае текущего года хотел посетить Украину и встретиться с Владимиром Зеленским, чтобы подтолкнуть его к расследованию по Джо Байдену.

Об этом заявило американское издание BuzzFeed.News. По данным журналистов, встречу готовили при посредничестве бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фрумана, вскоре задержанных в США по обвинению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.

Как отмечается в материале, Джулиани является почетным мэром построенного в 2014 году на средства еврейской общины населенного пункта Анатовка в Киевской области. Этот проект предназначен для беженцев с востока Украины.

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Зеленский и Джулиани

Зеленский и Джулиани

Коллаж

Со слов Джулиани в комментарии New York Times, его визит в страну планировался якобы для участия в мероприятии в неназванной еврейской общине, где бывший мэр Нью-Йорка должен был выступить с речью.

Речь шла об Анатовке. Так, спустя несколько дней после заявления Моше Реувен Асман – главный раввин Киева и Украины от Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин, один из организаторов проекта – сообщил, что Джулиани пригласили выступить от сообщества "Анатовка" и благотворительной организации Фрумана из Нью-Йорка.

Однако, визит Джулиани был отменен, поскольку Зеленский отказался встретиться с ним.

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Вместо Украины Джулиани и Парнас отправились в Париж, где они встретились с главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким, который, как пишет издание, был одним из источников кампании Джулиани по Украине.

Там же присутствовал Асман, где и подарил бывшему мэру Нью-Йорка символический ключ от Анатовки.

Джулиани с ключом

Джулиани с ключом

facebook.com/Chief-rabbi-of-Ukraine

Среди спонсоров Анатовки – Фруман, украинский нардеп Вадим Рабинович и казахский олигарх Александр Машкевич, чья компания Eurasian National Resources Corporation является фигурантом дела о коррупции в Великобритании.

Фруман был публичным спонсором проекта в течение минимум двух лет. В конце 2017-го он основал нью-йоркскую благотворительную организацию "Американские друзья Анатовки", которая согласно финотчетам, собрала чуть более 1300 долларов.

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Согласно данным BuzzFeed News, по меньшей мере в течение двух лет Парнас и Фруман делали пожертвования и запрашивали финансовую поддержку еврейских благотворительных организаций в рамках международных усилий по налаживанию связей с влиятельными политиками.

"Документы свидетельствуют о том, что в дополнение к вкладу в проект "Анатовка" Фруман и Парнас сделали неизвестное ранее пожертвование в размере 25 тыс. долларов фонду "Молодой Израиль", некоммерческой организации в Нью-Йорке", – сказано в тексте.

Пожертвование в размере 325 тыс. долларов в 2018 году от имени Global Energy Producers в адрес America First Action – кампании в поддержку Трампа на выборах 2016 года – стало одним из нескольких взносов, которые упоминаются в деле об импичменте Трампа и среди средств, которые Парнас и Фруман скрывали.

Фруман и Парнас

Фруман и Парнас

Коллаж

"Финансовая поддержка соратниками Джулиани благотворительных организаций позволила им получить доступ к определенным фигурам в США и Израиле, а также к бизнесменам в Украине, что позволило укрепить их кампанию с Джулиани с целью попытаться выкопать грязь и выдвинуть теории заговора о кандидате в президенты Байдене", – заключили журналисты.

Напомним, в США 10 октября задержали бизнесменов Игоря Фрумана и Льва Парнаса, которые помогали адвокату Трампа в связанных с Украиной делах.

Они занимались сбором средств в комитете, помогавшем Руди Джулиани в расследовании дела Джо Байдена. По данным СМИ, они также работали на украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Вскоре бизнесменов взяли под стражу. Сумма залога – миллион долларов для каждого.

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Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Рудольф Джулиани Владимир Зеленский Дональд Трамп Джо Байден Моше Реувен Асман
Место
Украина
Теги
политика скандалы
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ttt ta
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Моника "Нелох" Зелински )) весь мир с вами ))
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