"Игра с огнем": в России разразились угрозами из-за военных Украины и США в Черном море

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Кремль рассматривает американо-украинские учения "Sea Breeze-2018" в Черном море, как попытку дестабилизировать ситуацию.

"Рассматриваем проведение учений как попытку в очередной раз спровоцировать напряженность, причем не только на юго-востоке Украины, но и на Черном море в целом", — заявила она на брифинге, передает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, ответственность за возможные негативные последствия несут те страны, которые вовлекают Украину в опасные "игры с огнем" и обвиняют РФ в угрозе региональной стабильности.

Кроме того, она прокомментировала итоги саммита НАТО в Брюсселе, назвав обвинения в адрес России "бездоказательными и циничными".

Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ

"Обвиняя Россию, бездоказательно, цинично в усилении напряжённости в Евро-Атлантике, военный блок под этим предлогом наращивает собственную военную активность даже в некогда спокойных регионах Балтики и севера Европы", — добавила Захарова.

Военно-морские учения стартовали в северо-западной части Черного моря 9 июля. Они проводятся на Украине с 1997 года.

В 2017 году в маневрах приняли участие более 30 кораблей, катеров и судов обеспечения, более 25 самолетов и вертолетов, а также личный состав из 16 стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе учений украинские пограничники отработали прыжки в воду с вертолета без парашюта.