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27 сентября • обновлено в 19:10
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Идея Лукашенко о миротворцах на Донбассе развела Кремль и "ДНР"

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В России и террористической "ДНР" разошлись во мнениях о предложенном президентом Беларуси Александром Лукашенко вводе белорусских миротворцев на Донбасс.

Как передает ТАСС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение Лукашенко должны оценивать сами "участники конфликта" на востоке Украины – Киев и "Л/ДНР".

"Это новое предложение. Безусловно, в первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению, а участниками конфликта в данном случае являются, с одной стороны, Киев, с другой стороны, самопровозглашенные "республики" Донбасса. Пока мы не знаем их отношения", – сказал Песков, пытаясь снять ответственность с России.

Кроме того, пресс-секретарь Владимира Путина также подчеркнул, что "в тексте Минских договоренностей, в планах действий такого пункта нет". Он добавил, что Минские соглашения остаются единственной документальной основой для урегулирования в Украине.

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"Можно сравнивать с чем угодно Минские соглашения. Минские соглашения – это самодостаточный и основополагающий в плане внутриукраинского урегулирования документ – единственный документ, под которым стоят подписи и стран-гарантов, и самой Украины, и представителей непризнанных "республик", – озвучил позицию Кремля Песков.

Песков и Пушилин

Песков и Пушилин

Тем временем, в террористической "ДНР" поспешили отклонить предложение о вводе миротворческих сил из Беларуси, сообщается на Telegram-канале террористов Donetsk Inside.

"С этими задачами самостоятельно и вполне эффективно справляются собственные правоохранительные органы "республики". Минск является местом переговоров Контактной группы. Это очень ценный и более чем достаточный вклад Беларуси в мирный процесс. Поэтому предложение белорусского руководства о введении на наши границы их контингента мы с благодарностью отклоняем", – заявил главарь "ДНР" Денис Пушилин.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Дмитрий Песков Денис Пушилин Александр Лукашенко
Место
Россия
Тег
ДНР
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Мир Миру
Мир Миру
Є державний кордон між Україною і РФ. І є спланована сепаратистська діяльність по розколу України військовим шляхом на користь іншої держави.
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Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
Мир Миру, ну i що?
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А как же: там марионетки, с ними общаться не будем?! Что-то не сходится
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
дай БОГ что бы ты песков --пес не знал как ложку в рот нести сволота , душогуб
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Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
Петрова Ольга, ты знаешь, что тебя ждёт? Ты, кажется, сильно ошиблась.
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Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
Петрова Ольга, обычно те..кто кому то такое желают..заканчивают свою жизнь весьма печально под забором.с потерей памяти..или в доме престарелых.
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