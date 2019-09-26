Идея Лукашенко о миротворцах на Донбассе развела Кремль и "ДНР"

В России и террористической "ДНР" разошлись во мнениях о предложенном президентом Беларуси Александром Лукашенко вводе белорусских миротворцев на Донбасс.

Как передает ТАСС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение Лукашенко должны оценивать сами "участники конфликта" на востоке Украины – Киев и "Л/ДНР".

"Это новое предложение. Безусловно, в первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению, а участниками конфликта в данном случае являются, с одной стороны, Киев, с другой стороны, самопровозглашенные "республики" Донбасса. Пока мы не знаем их отношения", – сказал Песков, пытаясь снять ответственность с России.

Кроме того, пресс-секретарь Владимира Путина также подчеркнул, что "в тексте Минских договоренностей, в планах действий такого пункта нет". Он добавил, что Минские соглашения остаются единственной документальной основой для урегулирования в Украине.

"Можно сравнивать с чем угодно Минские соглашения. Минские соглашения – это самодостаточный и основополагающий в плане внутриукраинского урегулирования документ – единственный документ, под которым стоят подписи и стран-гарантов, и самой Украины, и представителей непризнанных "республик", – озвучил позицию Кремля Песков.

Песков и Пушилин

Тем временем, в террористической "ДНР" поспешили отклонить предложение о вводе миротворческих сил из Беларуси, сообщается на Telegram-канале террористов Donetsk Inside.

"С этими задачами самостоятельно и вполне эффективно справляются собственные правоохранительные органы "республики". Минск является местом переговоров Контактной группы. Это очень ценный и более чем достаточный вклад Беларуси в мирный процесс. Поэтому предложение белорусского руководства о введении на наши границы их контингента мы с благодарностью отклоняем", – заявил главарь "ДНР" Денис Пушилин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Лукашенко подтвердил готовность принять участие в урегулировании конфликта на Донбассе, в том числе путем направления туда белорусского миротворческого контингента.

Также он заявил, что Украина непременно должна быть единой и неделимой , несмотря на то, что на ее территории живут и люди других национальностей.

Вместе с тем, президент Беларуси сказал, что не считает возможным возвращение Крыма под контроль Украине в обозримом будущем.

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