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Идет на опережение: Савченко решила сама отдать звезду Героя Украины

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Народный депутат Украины (внефракционный) Надежда Савченко заявила, что готова вернуть президенту Петру Порошенко “звезду Героя Украины”.

По ее словам, сейчас ветераны АТО массово возвращают свои награды. Такое заявление прозвучало в эфире ток-шоу “Право на владу” на телеканале “1+1”.

“Если бы я могла его встретить, желательно где-нибудь на улице, я бы ему конечно отдала. Проблема в том, что попасть к президенту не так легко и не каждый народный депутат туда вхож”, - сказала Савченко.

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Как сообщал "Обозреватель", ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко обратился к президенту Украины Петру Порошенко с требованием лишить Надежду Савченко звания Героя Украины.

Напомним, Савченко вызвали на допрос в СБУ в связи с задержанием Владимира Рубана по подозрению в организации госпереворота в Украине.

Нардеп ответила, что не получала повестку о вызове на допрос, пообещав явиться в случае личного оповещения.

Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что готов внести в Раду представление на снятие неприкосновенности с Савченко в случае ее неявки. 15 марта Савченко пришла в СБУ и обвинила Парубия в расстрелах на Майдане.

В этот же день Верховная Рада проголосовала за ее исключение из парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Украины.

Персоны
Надежда СавченкоПетр ПорошенкоОлег Ляшко
Место
Украина
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