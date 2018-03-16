Идет на опережение: Савченко решила сама отдать звезду Героя Украины

Народный депутат Украины (внефракционный) Надежда Савченко заявила, что готова вернуть президенту Петру Порошенко “звезду Героя Украины”.

По ее словам, сейчас ветераны АТО массово возвращают свои награды. Такое заявление прозвучало в эфире ток-шоу “Право на владу” на телеканале “1+1”.

“Если бы я могла его встретить, желательно где-нибудь на улице, я бы ему конечно отдала. Проблема в том, что попасть к президенту не так легко и не каждый народный депутат туда вхож”, - сказала Савченко.

Как сообщал "Обозреватель", ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко обратился к президенту Украины Петру Порошенко с требованием лишить Надежду Савченко звания Героя Украины.

Напомним, Савченко вызвали на допрос в СБУ в связи с задержанием Владимира Рубана по подозрению в организации госпереворота в Украине.

Нардеп ответила, что не получала повестку о вызове на допрос, пообещав явиться в случае личного оповещения.

Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что готов внести в Раду представление на снятие неприкосновенности с Савченко в случае ее неявки. 15 марта Савченко пришла в СБУ и обвинила Парубия в расстрелах на Майдане.

В этот же день Верховная Рада проголосовала за ее исключение из парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Украины.