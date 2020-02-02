"И это не формула Штайнмайера": Порошенко назвал способ, который может остановить войну на Донбассе

Для восстановления территориальной целостности и суверенитета на временно оккупированных территориях Украины нужна международная миротворческая миссия ООН, которая обеспечит установление контроля над границей до начала политического процесса в этом регионе.

Об этом пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил в интервью главному редактору европейского издания Euractiv.com Георгию Готев. По его словам, власти Российской Федерации стремятся восстановить Советскую империю в новом формате, и агрессия в Донбассе это лишь часть стратегического плана президента Владимира Путина. Поэтому Кремль любой пытается оставить за собой контроль части российско-украинской границы.

"Самое главное, что России не нужен оккупированный Донбасс так же, как не нужен оккупированный Крым. России нужна вся Украина для восстановления Советского Союза 2.0. Ключевым элементом для этого является российская попытка контроля части российско-украинской границы", – убежден Петр Порошенко.

Петр Порошенко eurosolidarity.org

"Мы выражаем очень сильные месседжи, что нам нужно сделать шаги для установления международного контроля над границей до начала избирательного процесса. Если мы пригласим по решению Совета безопасности ООН миротворцев, и они будут контролировать границу, это может помочь нам остановить российскую инфильтрацию на украинскую территорию", – отметил Порошенко.

"Это нужно обсуждать не с помощью формулы Штайнмайера. Это было за моего президентства в 2015-2016 годах – дискуссия по этой формуле началась по инициативе Путина и Лаврова. Штайнмайер не является отцом этой формулы. Это кремлевский сценарий. Но давайте от вопроса формулы Штайнмайера перейдем к миротворцам. Это поможет приблизить мир на украинской земле", – отметил Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Порошенко, международные санкции против России как страны-агрессора остаются единственным механизмом сдерживания Владимира Путина от дальнейшей эскалации.

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