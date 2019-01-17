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"Холодный душ" для Путина: Порошенко сказал, когда вернет Крым и Донбасс

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"Холодным душем" для официальной Москвы стало единство и солидарность мира с Украиной в ответ на "азовскую атаку" России.

Об этом заявил президент Петр Порошенко на встрече с иностранными дипломатами, сообщает пресс-служба главы государства.

"Я благодарен всем, кто поддержал нас в этот сложный момент. Прежде всего тем государствам, которые стали соавторами и проголосовали за две важные резолюции на Генеральной Ассамблее ООН - о правах человека в Крыму и проблеме милитаризации Крыма и частей Черного и Азовского морей. Ваша позиция еще раз показала, что за агрессию Кремль будет платить высокую цену", - сказал дипломатам Петр Порошенко.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Пресс-служба президента Украины

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Он добавил, что наступит день, когда эта цена окажется неподъемной для Кремля.

"И тогда мы вернем и временно оккупирован Крым, и оккупированную часть Донбасса. То, что это обязательно произойдет, подтверждает путь Украины к восстановлению исторической справедливости - установление автокефальной православной церкви. Дорога к Томосу была длительной, непростой и тернистой. Но мы ее прошли с достоинством", - напомнил президент.

Порошенко особо отметил важность тесной координации действий в Нормандском формате, что позволило ослабить российскую агрессию.

"Прошлый год не дал российскому агрессору шанса соскочить с крючка санкций, которые, несмотря на браваду Кремля, больно бьют по его амбициях и аппетитах. Они не только ослабили махину российской агрессии, но и дали Украине драгоценное время для того, чтобы окрепнуть - как политически, так и экономически и военно", - сказал глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 января Порошенко договорился с главами МИД Европы об усилении давления на Россию в вопросе освобождения захваченных в плен украинских моряков.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтАннексия Крыма
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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Крым Андрей
Крым Андрей
Если бы цели Порошенко хоть чуть-чуть совпадали с интересами украинского государства... Но задачи перед ним поставлены абсолютно с ними не пересекающиеся. И он успешно эти задачи выполняет. Тут с его талантом не поспоришь. Задачи простые: довести б/Украину до состояния вечно голодного протекторати США на границе с РФ, с нищим, плохо образованным населением, ненавидящим РФ. Постоянным источником напряжения и проблем для РФ. И постоянным вяло текущим, непрекращающимся конфликтом с РФ. А все его речи не имеют никакой связи с реальностью и расчитаны на тупое стадо. Кто скажет, что этот упырь плохо выполняет эти задачи, пусть бросит в меня камень.
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Питон Каа
Питон Каа
Вернуть то, что не желает возвращаться очень сложно. А отнять что либо у России - невозможно.
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Шумеры думкой богатеют!))) Литр Алексеич Остаточный дуплит рагулей без справки на согласие.
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