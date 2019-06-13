Хочет подставить Зеленского? Климкин раскрыл подлый "трюк" Путина на Донбассе

РФ сорвала разведение сил и средств у Станицы Луганской на Донбассе, чтобы ухудшить позиции Украины накануне визитов президента Владимира Зеленского в Германию и Францию.

Такое заявление министр иностранных дел Павел Климкин сделал во время совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ – министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Лайчаком, передает "Укринформ".

"Мы [с Лайчаком] говорили о том, каким образом российская сторона мешает дальнейшему размежеванию. Вы прекрасно понимаете, что сейчас происходит. Мы договорились о разграничении у "Станицы Луганской", но тактика российской стороны уже понятна и банальна – она пытается ухудшить позиции украинской стороны, в частности президента Зеленского перед визитами в Берлин и Париж", – сказал Климкин.

Владимир Путин и Владимир Зеленский

Как отметил он, при всех попытках осуществить разведение сил наблюдаются массивные обстрелы со стороны российских наемников. Это делается, чтобы "поднять ставки и не позволить идти вперед, не позволить положительному треку развиваться".

"Поскольку именно это выгодно сегодня России – им выгодно большее давление на нового президента", – добавил министр.

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Климкин также подчеркнул, что режим прекращения огня, о котором сейчас договаривается Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе, уже двадцатый по счету, но предыдущие 19 успешными не были.

"Трюки российской стороны абсолютно понятны – заставить нас начать прямое политическое общение со своими оккупационными администрациями, выдавать приказы с двух сторон вместо того, чтобы просто контролировать достижение прекращения огня", – считает глава МИД.

Он также напомнил, что российская сторона блокирует гуманитарное разминирование вблизи КПВВ "Золотое".

Павел Климкин Свободная пресса

Как писал OBOZREVATEL, в России обвинили Украину в срыве договоренностей по разведению сил и средств на участке "Станица Луганская", согласованных на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске.

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