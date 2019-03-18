"Хищники будут всегда": Гриценко рассказал, как Украине стать сильной

Для того, чтобы добиться возвращения оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма, Украине нужно стать более сильной.

Такое заявление, выступая в прямом эфире программы "Свобода слова", сделал лидер "Гражданской позиции", кандидат в президенты Анатолий Гриценко.

"Хищники есть и будут всегда. И это не только Россия. И хищники поедают слабых, слабым диктуют. И мы видим, как в последнее время поднимают голос даже те соседи, которые никогда раньше такого себе не позволяли. Очень часто, часто несправедливо, и Румыния, и Польша, и Венгрия", — сказал политик.

Скрин видео

"Мы должны стать сильными, только тогда мы сможем говорить о реальном возвращении, причем за 5 лет это реально, оккупированных территорий, а как следующий этап — Крыма", — добавил он.

Гриценко подчеркнул, что для укрепления страны нужна также мощная экономика, внутреннее единство, а не только армия. "Наибольше — это вопрос доверия к власти и веры в себя", — отметил кандидат в президенты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гриценко рассказал о своем вкладе в оборону Украины от российской агрессии.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram