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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Война с РФ: Гриценко рассказал, как помог в обороне Украины

1.3тЧитать материал на украинском

Лидер партии "Громадянська позиція", кандидат в президенты Анатолий Гриценко рассказал о своем вкладе в оборону Украины от российской агрессии.

В эфире ObozTV политик отметил, что участие в обороне может состоять "не только в том, чтобы сидеть в окопе с автоматом".

На вопрос зрителей, почему он, опытный офицер, якобы не участвовал в обороне страны, Гриценко ответил: "Опытный офицер принял участие в обороне страны, но оборона страны – это не только сидеть в окопе и стрелять. Даже во время Второй мировой войны людей моего возраста не призывали на фронт, хотя нужны были десятки миллионов".

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"Мой сын пошел и выполнил свой долг. Я его не прятал. Но я гораздо больше пользы мог принести на том уровне, где я работал. Работая с первых дней с ключевыми дипломатами, обеспечил обмен разведданными. Солдат в окопе этого не мог сделать", – отметил политик.

"Мы смогли наладить быстрый выпуск без государственных средств цифровых карт – обновленных, современных, с использованием спутниковых технологий, которые сразу с колес пошли к спецназу, и это сохранило жизни очень многих. Я тогда был народным депутатом, и первые 5 млрд грн средств, которые пошли на армию, мы смогли направить именно на то, что нужно солдату. Это участие в решении задач обороны", – рассказал Гриценко.

Война с РФ: Гриценко рассказал, как помог в обороне Украины

gp.org.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат в президенты Украины, лидер партии "Громадянська позиція" Анатолий Гриценко также дал ответ критикам, которые обвиняют его в развале украинской армии в бытность министром обороны.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVРоссийско-украинский конфликт
Персона
Анатолий Гриценко
Место
Украина
Тег
Громадянська позиція
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Генералы и постарше его воевали и гибли а он такой боей невидимого фронта, таскал разведданые не выходя из здания парламета и лично своим голосованием наладил создание цифровых карт. Герой да и только. Но будучи министром обороны почему то не заботился о ращведданных и картах, а о том как раздерибанить армию и уменьшить ее финансирование.
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