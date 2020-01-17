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17 января • обновлено в 11:56
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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховной Рады Украины 8 созыва Все статьи автора

Грязные вбросы: зачем политиков называют геями и педофилами

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Меня утомила ситуация, когда вместо аргументированной критики и указания на ошибки, политика пытаются дискредитировать, обгадить или просто скомпрометировать. Целью является уже не исправление ошибки или улучшение ситуации, а желание обмазать дерьмом оппонента. Это актуальный уровень украинской политики? Тогда я на этот уровень не готов опускаться.

В ленте фейсбука все больше новостей, на которых стоит обозначение, что это реклама. И эти новости просто бурным потоком лезут в мою ленту. Политика. А значит таргетированная, зараза. Читаю в новостях, что Андрея Ермака видели в гей-клубе в Берлине. Стиль статьи абсолютно заказной. И вонь этой заказухи невозможно не заметить. Вот и возникает вопрос. Зачем? У меня масса претензий к Ермаку. Это и по переговорам с Кремлем, и по полету Зеленского в Оман и по киевским вопросам. И я об этом пишу. Но это не повод пытаться маркировать его кем-то, кем он не является. Что дальше? Он будет растлителем малолетних? Или Зеленского обвинят в том, что он украинскую землю вывозит в вагонах в Израиль? Хватит писать откровенное дерьмо. Я понимаю, что всегда найдутся те, кто поверят в подобное, но может все же пора остановиться и понять, что хватит бросаться в друг друга дерьмом. Дерьмо может не долететь до оппонента, а вот на руках кидающего останется.

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Самое ужасное, что этот тренд старый и не уходит в прошлое. Я прекрасно помню, как схоже пытались маркировать оппозицию при Януковиче. Скандал, в котором людей беспричинно назвали педофилами остался в прошлом, но это испортило жизнь людей, которых оболгали и их семей. Это мелочи для тех, кто хочет дискредитировать оппонента? Я это понимаю. Но это не повод уподобляться всем остальным тем же технологиям. А глупые попытки маркировать еврейством Порошенко? Это рассчитано на антисемитов? Так их в Украине крайне мало и они представляют собой ущербно-убогое сообщество.

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Я привык к слухам и фейкам про себя. Их сотни. От того, что у меня двойное гражданство до того, что я контролирую все потоки на Троещине, от того, что я агент Моссада до того, что я агент Кремля. И я знаю одно. Когда мои оппоненты не могли ничего найти против меня, то они придумывали и врали. Грязно и феерично. Это технология. Дерьмовая и о ней писал еще Марк Твен, но она есть. Так вот меня этот трэш с попыткой маркировать Ермака геем достал. Его есть за что критиковать. Критикуйте! Но на кого рассчитаны эти вбросы? На пещерный и неумный электорат? Глядя на все это у меня появляется чувство брезгливости. Политика не грязное дело. Ее делают грязной непорядочные люди. И они точно не возродят сильное государство и справедливое общество. Потому что такими методами они борются не за принципы, а за потоки и за свое место под солнцем. И это явный признак дикого и не очень умного политикума. Пора взрослеть, умнеть и эволюционировать. Пора. Но не все видимо могут.

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Автор
Борислав Береза Борислав Береза
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Борислава Березы
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