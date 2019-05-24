ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Гройсман представил свою партию и объявил название

7.7тЧитать материал на украинском

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который подал в Верховную Раду заявление об отставке, рассказал первые подробности о партии, с которой пойдет на досрочные выборы в парламент.

Заявление главы правительства появилось на его странице в Twitter. Гройсман озвучил название будущей политсилы – "Українська стратегія".

"Я решил дальше служить государству, поэтому принял решение, что буду участвовать в парламентских выборах. Я хочу создать политическую силу, которую возглавлю лично", – написал он.

Новости
Прощание Гройсмана: чем запомнился за три года

Владимир Гройсман

Владимир Гройсман

Twitter Владимира Гройсмана

"Соберем команду людей, которые четко знают, что нужно стране", – добавил Гройсман.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "внеочередные выборы в Раду" на OBOZREVATEL.

Тема
внеочередные выборы в Раду
Персона
Владимир Гройсман
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
11
15
Смешно
9
Интересно
3
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Holub Bohdan
Holub Bohdan
Мені здається, що він все одно залишається у пулі Порошенка. Просто диверсифікація. І добре якщо так.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
хохложопы, и это новое лицо????? эта тварь всю свою жизнь вас обворовывал. вся семья в виннице торговала, миллионов настригла, этот за 5 лет миллиардером стало. и все мало-мало, ужас.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
IGGI IGGI
IGGI IGGI
Название неправильное - "Жидивска стратегия". Лозунг должен быть : Памятай чужинець, тут господарь жидинець!!! а гимном дрлжна стать Хава нагила!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения