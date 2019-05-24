Гройсман представил свою партию и объявил название

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который подал в Верховную Раду заявление об отставке, рассказал первые подробности о партии, с которой пойдет на досрочные выборы в парламент.

Заявление главы правительства появилось на его странице в Twitter. Гройсман озвучил название будущей политсилы – "Українська стратегія".

"Я решил дальше служить государству, поэтому принял решение, что буду участвовать в парламентских выборах. Я хочу создать политическую силу, которую возглавлю лично", – написал он.

Владимир Гройсман Twitter Владимира Гройсмана

"Соберем команду людей, которые четко знают, что нужно стране", – добавил Гройсман.

Я вирішив далі служити державі, тому прийняв рішення, що буду брати участь у парламентських виборах. Я хочу створити політичну силу, яку очолю особисто. Вона буде мати назву "Українська стратегія". Зберемо команду людей, які чітко знають, що потрібно країні. pic.twitter.com/jXizUuubzW — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 24 мая 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Гройсман объявил об отставке после резонансной инаугурационной речи новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что ему не стыдно за работу правительства, поэтому готов уйти досрочно. За отставку Кабмина еще должна проголосовать Верховная Рада.

Позже в эфире украинского ток-шоу премьер объяснил причину своего решения об отставке.

Также Гройсман заявил о твердом намерении участвовать в предстоящих выборах в Верховную Раду Украины.

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