Гриценко опроверг фейк СМИ об открытых уголовных делах

Кандидат в президенты, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко уличил СМИ в распространении фейковой информации об уголовном производстве, якобы открытом против него.

Соответствующее заявление сделали в пресс-службе Гриценко, отметив, что волна дезинформации была частью провокации, спланированной против политика.

"22 января некоторые электронные СМИ распространили недостоверные данные об открытии уголовного производства №6201800000000020 по ст. 364 ч.1 УК Украины "Злоупотребление властью или служебным положением" против Анатолия Гриценко и опубликовали соответствующую выдержку из Единого реестра досудебных расследований", – сказано в заявлении.

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Однако, подчеркивается, что указанная выдержка не имеет ни одной ссылки на бывшего министра обороны.

Анатолий Гриценко Пресс-служба Анатолия Гриценко

Отмечается, что в связи с этим, уполномоченный Гриценко Руслан Чернолуцкий обратился за разъяснениями в Государственное бюро расследований, где ему сообщили, что ни в одном уголовном деле ГБР Анатолий Гриценко не фигурирует ни в качестве обвиняемого, ни в качестве свидетеля.

"Распространение неправдивой информации относительно кандидата в президенты Анатолия Гриценко считаем провокацией, которую мы связываем исключительно с избирательным процессом и его баллотированием на пост президента", – резюмировали в пресс-службе.

Политик также напомнил о твердой готовности сотрудничать с правоохранительными органами и предоставить любую известную ему информацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 января Гриценко официально стал кандидатом в президенты Украины. Также лидер "Гражданской позиции" представил свою президентскую программу.

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