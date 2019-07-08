Гриценко может пройти в Раду, а Шарий обгоняет Смешко: итоги нового опроса

Партия Гражданская позиция Анатолия Гриценко приблизилась к проходному барьеру в Верховную Раду, а политсила Игоря Смешко "Сила и честь" начала уступать позиции Партии Шария.

Об этом заявила глава правления Украинского института социальных исследований Ольга Балакирева, выступая на пресс-конференции в эфире телеканале "112-Украина".

Выборы в Верховную Раду "РБК-Украина"

Так, "Гражданская позиция", согласно данным социологического опроса, сейчас имеет 3,4% поддержки избирателей, которые определились с политическими симпатиями и точно пойдут на выборы. По словам Балакиревой, это обеспечивает ей стабильное попадание на грань прохождения в парламент, учитывая погрешность.

Что касается "Силы и чести" Смешко, то она не преодолевает 3% барьер и даже уступает партии скандального блогера Анатолия Шария. Она имеет 2,5% против 2,6%.

Что касается пятерки лидеров, то она выглядит следующим образом:

"Слуга народу" – 41,6%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,7%;

"Европейская солидарность" – 8,5%;

ВО "Батьківщина" –7,7%;

"Голос" – 7,5%.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый опрос показал, что 56% украинцев точно примут участие в досрочных выборах в Верховную Раду.

Также социологические исследования показывают, что в Верховную Раду могут пройти пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", ВО "Батьківщина", "Европейская солидарность" и "Голос".

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